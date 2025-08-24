Prima pagină » Știri politice » Mesaul transmis de Nicușor Dan cu ocazia Zilei Independenţei Ucrainei: „Reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra”

Mesaul transmis de Nicușor Dan cu ocazia Zilei Independenţei Ucrainei: „Reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra”

24 aug. 2025, 11:48, Știri politice
Mesaul transmis de Nicușor Dan cu ocazia Zilei Independenţei Ucrainei: „Reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra”

Nicușor Dan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenţei Ucrainei (24 august). Președintele României a reiterat în mesaj, duminică, 24 august 2025, sprijinul pe care țara noastră îl acordă pentru „efortul legitim al Ucrainei de a se apăra”.

Duminică, 24 august 2025, Nicușor Dan, președintele României, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Președintele României a transmis cetățenilor ucraineni „cele mai calde felicitări şi urările mele sincere de pace şi securitate”. De altfel, șeful statului a reitera în mesaj sprijinul acordat de statul român pentru „efortul legitim al Ucrainei de a se apăra”.

„Cu prilejul Zilei Independenţei Ucrainei, transmit cetăţenilor ucraineni cele mai calde felicitări şi urările mele sincere de pace şi securitate. În faţa agresiunii continue a Rusiei împotriva ţării dumneavoastră, aş dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra. De asemenea, vom sprijini eforturile de reconstrucţie ale Ucrainei şi calea dumneavoastră către integrarea europeană”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „Admirăm curajul și reziliența de care dau dovadă”

Președintele României își exprimă admirația față de „curajul și reziliența de care dau dovadă” forțele armate ucrainene și populația civilă.

„Admirăm curajul și reziliența de care dau dovadă atât forțele armate ucrainene, cât și populația civilă în apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale ale țării. Hotărârea dumneavoastră servește ca un exemplu puternic al luptei pentru libertate și democrație împotriva unui inamic autocratic. În această zi specială, le urez prietenilor noștri ucraineni puteri reînnoite și speranță neclintită pentru un viitor mai bun”, a mai spus președintele României.

Autorul recomandă:

Întâlnire oficială în Moldova. Maia Sandu:”Am discutat interconexiuni energetice”.  Bolojan:”România va continua să fie un susținător al Chișinăului”

Maia Sandu l-a dus pe Nicușor Dan la Festivalul Lupilor și al Zamei. Bolojan merge la Festivalul Tezaur Național și la o casă de cultură dintr-un sat

Nicușor Dan pleacă din nou în Republica MOLDOVA! Președintele, invitat de Maia Sandu să participe la ceremonia Zilei Limbii Române

Citește și

POLITICĂ Jurnalistul Cornel Nistorescu scrie că petiția unor ONG-iști este o altă formă de trezire a lui Nicușor Dan din „somnul de matematician resemnat”
10:21
Jurnalistul Cornel Nistorescu scrie că petiția unor ONG-iști este o altă formă de trezire a lui Nicușor Dan din „somnul de matematician resemnat”
POLITICĂ România vrea Moldova în UE/Bolojan: „Ştim ce înseamnă integrarea. Am beneficiat de 100 de mld. de euro şi am contribuit cu peste 32 de mld. de euro”
07:39
România vrea Moldova în UE/Bolojan: „Ştim ce înseamnă integrarea. Am beneficiat de 100 de mld. de euro şi am contribuit cu peste 32 de mld. de euro”
POLITICĂ Partidul „Moldova Mare”, asociat cu Ilan Șor, a fost scos din cursa electorală de la Chișinău. La fel, partidul „Pentru Oameni, Natură și Animale”
23:29
Partidul „Moldova Mare”, asociat cu Ilan Șor, a fost scos din cursa electorală de la Chișinău. La fel, partidul „Pentru Oameni, Natură și Animale”
POLITICĂ Alfred Simonis: Declarațiile lui Ilie Bolojan pentru Bloomberg, privind incapacitatea de plată, sperie INVESTITORII
22:41
Alfred Simonis: Declarațiile lui Ilie Bolojan pentru Bloomberg, privind incapacitatea de plată, sperie INVESTITORII
POLITICĂ Întâlnire oficială în Moldova. Maia Sandu:”Am discutat interconexiuni energetice”/ Bolojan:”România va continua să fie un susținător al Chișinăului”
17:43
Întâlnire oficială în Moldova. Maia Sandu:”Am discutat interconexiuni energetice”/ Bolojan:”România va continua să fie un susținător al Chișinăului”
POLITICĂ Bogdan Cojocaru, lider PSD: Ilie Bolojan a trecut CLANDESTIN prin Iași
17:33
Bogdan Cojocaru, lider PSD: Ilie Bolojan a trecut CLANDESTIN prin Iași
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Digi24
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
Cancan.ro
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
La pas prin orașul infractorilor de unde românii își iau haine contrafăcute. „Toți vânzătorii au cuțite și te curăță de bani”
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc, imediat după ce i-a consumat. Autoritățile sunt în alertă! Toate detaliile
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Ce se întâmplă doctore
Andreea Bănică arată fenomenal în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri”
observatornews.ro
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
StirileKanalD
„Mi-a dat viaţa complet peste cap!” Polițistul atacat cu sabia de un interlop, dezvăluiri emoționante. În ce stare se află Ciprian acum, la 8 ani de la incident: „Mi-aş dori să am sănătatea înapoi”
KanalD
Cutremur duminică dimineață în România! În ce zonă s-a produs seismul și ce magnitudine a înregistrat
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Cum a fost Stalin PĂCĂLIT de Hitler
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai poate face nimic. Soția sa, Cristela Georgescu, obligată să se conformeze. Nu s-ar fi așteptat să fie totul public
Evz.ro
Un click pentru reducerea facturii de energie. Cererile se depun online sau la poștă
A1
Larisa Mârtan, fosta ispită de la Insula Iubirii, s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la nuntă
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Detaliul care îngrozește o țară întreagă în ceea ce privește profesoara din Craiova, ucisă de propriul soț! Femeia a fost înjunghiată cu peste 25 de lovituri de cuțit
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Metoda de tragere rapidă la vânătoare pe care o dezvoltase Nicolae Ceaușescu
VIDEO Ora 11:00 | Premierul României, Ilie Bolojan, a fugit de români în Republica Moldova
11:22
Ora 11:00 | Premierul României, Ilie Bolojan, a fugit de români în Republica Moldova
EXTERNE De ce crede Donald Trump că merită Premiul NOBEL pentru Pace. Eforturile sale de a încheia războiul din Ucraina i-au relansat campania
10:54
De ce crede Donald Trump că merită Premiul NOBEL pentru Pace. Eforturile sale de a încheia războiul din Ucraina i-au relansat campania
ACTUALITATE Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
10:39
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
ACTUALITATE Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: „Ne îndreptăm în direcţia corectă”
10:29
Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: „Ne îndreptăm în direcţia corectă”
ACTUALITATE Noi reguli în spitalele din România. Datele importante care vor apărea din septembrie pe site-urile unităţilor medicale
10:07
Noi reguli în spitalele din România. Datele importante care vor apărea din septembrie pe site-urile unităţilor medicale
ACTUALITATE Wall Street Journal: Pentagonul a împiedicat Ucraina să utilizeze sistemele de rachete tactice ale armatei americane, sau ATACMS
09:52
Wall Street Journal: Pentagonul a împiedicat Ucraina să utilizeze sistemele de rachete tactice ale armatei americane, sau ATACMS