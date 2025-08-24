Mesaul transmis de Nicușor Dan cu ocazia Zilei Independenţei Ucrainei: „Reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra”

Nicușor Dan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenţei Ucrainei (24 august). Președintele României a reiterat în mesaj, duminică, 24 august 2025, sprijinul pe care țara noastră îl acordă pentru „efortul legitim al Ucrainei de a se apăra”.

„Cu prilejul Zilei Independenţei Ucrainei, transmit cetăţenilor ucraineni cele mai calde felicitări şi urările mele sincere de pace şi securitate. În faţa agresiunii continue a Rusiei împotriva ţării dumneavoastră, aş dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra. De asemenea, vom sprijini eforturile de reconstrucţie ale Ucrainei şi calea dumneavoastră către integrarea europeană”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „Admirăm curajul și reziliența de care dau dovadă”

Președintele României își exprimă admirația față de „curajul și reziliența de care dau dovadă” forțele armate ucrainene și populația civilă.

„Admirăm curajul și reziliența de care dau dovadă atât forțele armate ucrainene, cât și populația civilă în apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale ale țării. Hotărârea dumneavoastră servește ca un exemplu puternic al luptei pentru libertate și democrație împotriva unui inamic autocratic. În această zi specială, le urez prietenilor noștri ucraineni puteri reînnoite și speranță neclintită pentru un viitor mai bun”, a mai spus președintele României.

