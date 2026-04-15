Ministerul Finanțelor deblochează programul biletelor de tratament pentru pensionari. Gândul a publicat acuzațiile ministrului Muncii

Ministerul Finanțelor a avizat proiectul privind biletele de tratament balnear pentru 2026. Ministrul Muncii, Florin Manole, a acuzat public blocarea programului într-o declarație exclusivă Gândul.

Anunțul vine la scurt timp după apariția scandalului în spațiul public, în care Manole a vorbit despre „blocaj” și „rea credință” din partea Finanțelor, avertizând că zeci de mii de pensionari ar putea pierde accesul la tratament. (VEZI MAI MULTE AICI)

Nazare: „Am acordat avizul necesar”

Ministerul Finanțelor susține că procedura a fost respectată și că avizul a fost acordat după parcurgerea tuturor etapelor legale.

„Ministerul Finanțelor susține toate măsurile care au un impact direct asupra sănătății și calității vieții cetățenilor. Am acordat avizul necesar acestui proiect și ne menținem angajamentul de a sprijini implementarea lui în condiții de responsabilitate și transparență”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.

Acesta a subliniat și importanța programului.

„Tratamentul balnear nu este doar o formă de sprijin social, ci o investiție în sănătatea oamenilor și în capacitatea lor de a rămâne activi”, spune Nazare.

Cum explică Finanțele întârzierea

Reprezentanții instituției resping acuzațiile de blocaj și spun că ritmul de avizare a depins de documentația primită de la Ministerul Muncii.

Proiectul a fost trimis spre avizare pe 31 martie 2026, iar aprobarea a venit după ce au fost transmise completările solicitate, ultima cerere fiind formulată la începutul lunii aprilie.

Potrivit Finanțelor, „procedura de avizare a fost realizată cu celeritate”, iar întârzierile nu ar fi fost cauzate de instituție.

Ce prevede programul pentru 2026

Hotărârea de Guvern stabilește continuarea programului de tratament balnear pentru pensionari și asigurați, cu un buget consistent:

  • 410 milioane de lei alocați din bugetul asigurărilor sociale
  • până la 50.896 de bilete în bazele proprii ale Casei de Pensii
  • posibilitatea suplimentării prin contracte cu alte unități balneare
  • maximum 15% dintre bilete gratuite pentru cazuri speciale

Programul se adresează pensionarilor și persoanelor asigurate în sistemul public.

Decizie după scandalul public

Avizul vine după ce Ministrul Muncii a lansat acuzații dure, în care a zis că întârzierile pun în pericol derularea programului.

„Pur și simplu blochează și nu vor. O tergiversează de fapt. […] E un proiect care merge de zeci de ani. Nu e nimic nou pentru Finanțe. […] E rea credință”, a spus Florin Manole, în exclusivitate pentru Gândul.

Manole avertiza că fiecare zi de întârziere înseamnă locuri pierdute pentru pensionari și imposibilitatea de a recupera ulterior capacitatea de tratament.

„Dacă începeam din februarie-martie atingeam întregul potențial, dacă încep în august… pierdem tot”, spune Florin Manole.

În acest context, aprobarea venită de la Finanțe pare să calmeze conflictul dintre cele două ministere, cel puțin temporar.

