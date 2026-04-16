Un bărbat și-a agresat fosta iubită, nemulțumit că aceasta a pus capăt relației. Ce pedeapsă a primit, deși femeia și-a retras plângerea
Un bărbat din Mătăsari și-a agresat fizic fosta iubită pentru că nu a acceptat ideea că femeia se despărțise de el.

Conflictul dintre cei doi a avut loc în vara anului trecut, după ce tânăra pusese capăt relației și se mutase singură, cu chirie, într-o garsonieră. Bărbatul a așteptat-o să ajungă acasă și a pătruns în locuința femeii, unde a avut loc un conflict între cei doi, iar individul a agresat-o fizic.

Se pare că bărbatul a fost deranjat de faptul că tânăra postase pe internet un anunț prin care oferea servicii de escortă, sperând să obțină bani pentru plata unei amenzi.

„Deranjat de negarea persoanei vătămate cu privire la împrejurarea invocată de acesta, inculpatul a exercitat acțiuni violente asupra acesteia, lovind-o cu palma în zona feței și provocând sângerarea acesteia în zona buzei inferioare. Urmare a loviturii primite, persoana vătămată s-a deplasat în bucătăria locuinței, fiind urmată de inculpat, care din nou a exercitat violențe asupra ei, de această dată aplicându-i o lovitură cu pumnul în zona cervicală (ceafă).

După cea din urmă lovitură primită, persoana vătămată s-a deplasat la mașina de spălat rufe, a luat un prosop cu care s-a șters la gură, întrucât sângera, apoi a mers în dormitorul locuinței, fiind și de această dată urmată de inculpat. La scurt timp, unul din telefoanele persoanei vătămate, ce se afla la inculpat, a început să sune, aspect care i-a atras atenția inculpatului și l-a determinat să solicite, în mod repetat acesteia să răspundă, însă a refuzat, motiv pentru care respectivul a fost cel care a răspuns apelului, care imediat a și fost închis de persoana vătămată.

Întrucât inculpatul cunoștea faptul că persoana vătămată deține un anunț( pe www. .ro la secțiunea matrimoniale/escorte), a întrebat-o pe aceasta dacă doreşte să presteze serviciile postate în anunț, iar ca urmare a refuzului acesteia a dezbrăcat-o de pantalonii și tricoul purtate, deși victima a opus rezistență, apoi s-a deplasat la șifonierul din incintă de unde a luat lenjerie intimă şi i-a cerut acesteia să o îmbrace și să reposteze anunțul deţinut pe site, afirmând totodată aceea că, prin serviciile pe care le va presta, îi va achita o sancțiune contravențională în valoare de 1000 lei, primită anterior.

A arătat persoana vătămată faptul că, deși inculpatul i-a cerut să întrețină relații sexuale, aceasta a refuzat acest lucru și astfel nu au avut loc acte ori raporturi de această natură intre cei doi. Pentru detensionarea situației, persoana vătămată s-a prefăcut că face curățenie în locuinţă și a purtat discuții cu agresorul pe un ton calm, întrebându-l la un moment dat, dacă dorește să meargă împreună să cumpere țigări de la magazin. Inculpatul a răspuns se va deplasa singur, iar aceasta să aștepte în locuință, lucru pe care l-a și făcut, acesta lăsând în momentul în care a părăsit locuința, atât cheia în yală cât și cele două telefoane mobile aparținând persoanei vătămate”, conform documentelor de la dosar.

Ulterior, victima a apelat la Poliție, însă pe parcursul anchetei și-a retras plângerea. În aceste condiții, inculpatul a fost găsit vinovat doar pentru lipsire de libertate în mod ilegal. Pentru această faptă, a fost condamnat la 1 an și 2 luni de închisoare, pedeapsă a cărei executare a fost suspendată, fiind stabilit un termen de supraveghere de 2 ani și 2 luni.

