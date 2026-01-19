Prima pagină » Actualitate » Anunțul oficial al Ministrului Muncii. Ce sprijin se va acorda pentru pensionari, după ce creșterile de pensii nu au fost indexate cu inflația

19 ian. 2026, 15:42, Actualitate
Petre Florin Manole, Ministrul Muncii, a făcut o serie de declarații în cursul serii de duminică, 18 ianuarie 2026, referitoare la sprijinul acordat pensionarilor, după ce creșterile de pensii nu au fost indexate cu inflația.

Deși legea cerea să fie îndeplinit acest aspect, la data de 1 ianuarie 2026, pensiile nu au fost indexate în raport cu valoarea inflației. Petre Florin Manole, Ministrul Muncii, a anunțat, în schimb, care vor fi ajutoarele pe care unii dintre pensionarii din România le vor primi anul acesta.

Ministrul Muncii a mai relatat faptul că pensiile nu vor fi indexate și nici nu vor crește în 2026.

Sprijinul de care vor beneficia unii dintre pensionari, în 2026

Pe de altă parte, ministrul a menționat faptul că are în plan să propună un ajutor pentru pensionari care să fie de minim 800 de lei, precum cel din 2025, însă nu a precizat dacă va fi ridicat pragul până la care se pot acorda acești bani. În 2025, seniorii care primeau o pensie sub 2.740 de lei beneficiau de cei opt sute de lei.

„Voi propune Coaliției un sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, așa cum am avut și anul anterior, de 800 de lei, în două tranșe. Dar este o discuție care trebuie avută cu colegialitate și bună-credință în coaliție, în funcție de resursele bugetare. S-a decis înghețarea punctului de pensie și de aceea vrem să compensăm cu un sprijin, dacă bugetul ne va permite.

Înghețarea pensiei i-a afectat mai ales pe pensionarii cu pensii mici, deoarece la ei s-a resimțit mai tare creșterea inflației. S-a decis înghețarea punctului de pensie și de aceea vrem să compensăm cu un sprijin dacă bugetul ne va permite”, a spus Manole la Digi24.

Totodată, Ministrul Muncii a mai precizat că va exista și un ajutor financiar aferent facturii de gaze, însă va intra în vigoare în toamnă.

Sursă foto: Shutterstock

