Ruxandra Radulescu
28 nov. 2025, 19:45, Știri politice
Ministerul Economiei a ajuns o afacere de familie sub șefia lui Miruță. CV-ul ministrului a fost redactat de soțul șefei de cabinet pe care Miruță o plimba pe banii străinilor și o numește în CA-uri bănoase. Soțul Ioanei Răduca nu are nicio calitate oficială

Radu Miruță, ministrul Economiei, cel care a preluat interimatul la șefia Ministerului Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu, prezintă, în mod ironic, anumite inadvertențe în CV. Neregulile nu au legătură cu studiile absolvite, ci cu faptul că persoana care a redactat CV-ul lui Miruță nu are nicio funcție în Ministerul Economiei, fapt ce scoate la iveală „o afacere de familie” la nivelul unei instituții de stat, în care este implicată consiliera și soțul acesteia. Pe metadatele documentului încărcat pe site-ul Ministerului Economiei, apare o supriză: autorul CV-ului lui Miruță ar fi „Dan Gecui” care este soțul Ioanei Răduca, șefa de cabinet a ministrului. Radu Miruță este, în acest moment, și ministru interimar al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu. 

Radu Miruță și-a publicat CV-ul pe site-ul oficial al Ministerului Economiei, unde se laudă că una dintre facultăți a frecventat-o ca hobby. La o verificare mai atentă a CV-ului oficial, se poate vedea că autorul documentului este Dan Gecui.

Acesta este, de fapt, soțul Ioanei Răduca, consiliera lui Miruță. Problema flagrantă este că Dan Gecui nu are nicio funcție oficială în Guvern, care să-i permită să se ocupe de redactarea CV-ului unui demnitar. Singura legătura a lui Gecui cu Ministerul Economiei este soția sa, Ioana Răduca.

Consiliera lui Miruță, una dintre sinecurile Guvernului Bolojan

Răduca a fost șefă a comunicării în USR, iar atunci când Miruță a ajuns șef la ministerul Economiei i-a găsit „protejatei” sale o sinecură, în funcția de consilieră și șefă de cabinet, deși aceasta nu are nicio experiență în domeniu.

Amintim că Gândul a dezvăluit cum ministrul Economiei a plasat-o pe Răduca în Consiliul de Administrație al Orange, tot în lipsa unei pregătirii profesionale adecvate. Oficialul a luat-o pe consiliera sa într-o deplasare în Coreea de Sud, în perioada 17-22 octombrie, pe banii coreenilor.

Cum a fost „privatizat” Ministerul Economiei de cuplul Răduca-Gecui

Având în vedere și că Dan Gecui, soțul Ioanei Răduca, își asumă atribuții în Guvern, fără să dețină o funcție, reiese că Ministerul Economiei, o instituție publică de stat, finanțată din banii românilor, a ajuns să funcționeze ca o mică afacere de familie a soților Răduca-Gecui, totul sub șefia lui Radu Miruță.  . Mai pe scurt Ministerul a fost „privatizat” de soții Răduca-Gecui.

Foto: Mediafax

Cele mai noi