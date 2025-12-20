Prima pagină » Știri politice » Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, primește colindători la Palatul Cotroceni

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, primește colindători la Palatul Cotroceni

20 dec. 2025, 13:02, Știri politice
După ce Nicușor Dan s-a întâlnit cu Moș Crăciun în Finlanda, acum, concubina președintelui, Mirabela Grădinaru, a primit colindători din mai multe școli la Palatul Cotroceni. În cadrul unui eveniment organizat de Administrația Prezidențială cu prilejul sărbătorilor de iarnă, elevii de la Grădinița pentru copii cu Nevoi Speciale, Corul Național de Copii „Allegretto” și grupul vocal-instrumental al Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti”, au interpretat colinde tradiționale românești. 

Interpretarea celor mici au impresionat-o pe Prima Doamnă. Mirabelei Grădinaru i-au dat lacrimile la un moment dat.

La eveniment au luat parte mai mulți consilieri prezidențiali și consilieri de stat, dar și angajați ai Administrației Prezidențiale.

Ca orice gazdă bună, Mirabela Grădinaru nu i-a lăsat pe colindători să plece cu mâna goală și le-a oferit personal cadouri fiecăruia în parte.

De asemenea, micuții au primit cadouri și din partea Administrației Prezidențiale care în urmă cu o săptămână a fost gazda unui alt concert de colinde, unul caritabil, unde au fost invitați copii de la două parohii din țară.

Este vorba despre aproximativ 20 de copii de la Parohia Perișoru, județul Brăila, însoțiți de Părintele Mihai Cimpoeașu, și aproximativ 50 de copii din Parohia Lada, județul Teleorman, însoțiți de Părintele Florin Danu.

Nicușor Dan, bucuros că îl vede pe Moș Crăciun în Finlanda

Președintele Nicușor Dan a publicat un video pe contul său de TikTok, ce prezintă momentul în care liderul de la Cotroceni a fost întâmpinat de Moș Crăciun, în cadrul vizitei din Finlanda. Filmarea respectivă include o retrospectivă a activităților de pe agenda prezidențială, în care șeful statului transmite și un mesaj românilor din diaspora.

Nicușor Dan s-a bucurat ca un copil, atunci când a fost întâmpinat de Moș Crăciun în Finlanda. Pare să fi uitat de summit-ul cu liderii europeni

Ce își dorește Nicușor Dan de la Moș Crăciun: „Dacă Moş Crăciun lucrează la nivelul ăsta de abstract, cred că ar fi un lucru bun”

Cele mai noi