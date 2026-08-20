Moise Guran, influencer și fost membru USR, a demarat un atac, pe Facebook, la adresa lui Radu Dinel Miruță, ministrul interimar al Apărării, pe care îl acuză că se folosește de ultimele zile de mandat, pentru a rămâne relevant chiar și atunci când nu va mai ocupa funcția, odată cu schimbarea Guvernului.

Guran nu-l iartă pe Miruță, nici pentru declarațiile sale controversate cu privire la fostul președinte comunist, Nicolae Ceaușescu, despre care a declarat că îl consideră „un patriot”.

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„Useristul nicușorist Radu Miruță, micul admirator al lui Nicolae Ceaușescu, pare a avea un complex de mărire – el se folosește de postul temporar pe care îl are la MApN pentru a-și mări vizibilitatea contului de facebook”, afirmă Moise Guran.

„Vrea tracțiune pe rețele”

În opinia lui Moise Guran, actualul interimar de la Apărare vrea să pară ca și cum este la curent cu toate incidentele de securitate, care se întâmplă pe teritoriul României și că este foarte dedicat funcției pe care o ocupă. În realitate, tot ce face Miruță e să posteze comunicate de presă ale Armatei, pe contul personal de Facebook, pentru a-și crește popularitatea pe social-media, mai susține Guran.

„Atâta poate și el și atâta face – îi obligă pe ăia de la biroul de presă al Armatei Române să dea comunicate despre incidente grave, așa cum ar fi dronele care vin pe la noi, la jumătate de oră după ce pune el pe facebook, nu înainte. Vrea tracțiune pe rețele, mă-nțelegi? Și se comportă ca și cum ar avea el personal un birou de presă, iar nu Armata Română”, mai menționează Moise Guran.

„Miruță vrea să fie și el o voce și după ce nu va mai fi la minister”

Indiferent cât ar încerca să convingă clasa politică și cetățenii de abilitățile sale profesionale, Radu Dinel Miruță este un maestru al gafelor, mai notează Moise Guran. El dă exemplul incidentului cu drona marină, despre care ministrul interimar al Apărării a făcut o postare pe care a modificat-o de trei ori, întrucât nu era sigur de informațiile pe care el însuși le oferea, după cum a scris și Gândul.

„Lasă faptul că face tot felul de greșeli urâte (ba era o dronă, ba două, ba una, cu explozibil, fără, cu…), lasă chiar și faptul că acest mic erou de minister încearcă astfel să se acopere de gloria și profesionalismul militarilor români (angajarea unei ținte navale cu F16 e chiar mai dificilă decât a unei drone aeriene), dar obiectivul omului în viață îți spune multe despre caracterul lui – Miruță vrea să fie și el o voce și după ce nu va mai fi la minister!”, precizează Guran, ce pare că îi prezice și lui Miruță o carieră de succes ca influencer.

„O să ajungi ca Bogdan Ivan de la PSD”

Moise Guran aruncă insultă supremă pentru un USR-ist: îl compară pe Miruță cu un social-democrat, mai exact Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, devenit viral după anunțul „apocaliptic”, pe Facebook, despre un așa-zis blackout inevitabil.

„Atât! Hai, Brava! O să ajungi ca Bogdan Ivan de la PSD!”, subliniază Guran.

„O completă incoerență și lipsa oricărei strategii de comunicare”

Obiceiul lui Radu Miruță de a comunica pe social-media orice informație de importanță națională, mai ales când vizează securitatea granițelor, demonstrează că goana după „like-uri” a luat locul profesionalismului, aferent funcției, mai susține Guran.

„Dincolo de asta, observ o completă incoerență și lipsa oricărei strategii de comunicare a autorităților române – în plin război informațional, să alegi rețelele sociale ca driver principal nu înseamnă să vorbești direct cu cetățenii, înseamnă doar să te predai algoritmilor și să depinzi complet de aceștia”, mai afirmă acesta.

Miruță de la Ministerul Apărării la carieră de influencer?

Moise Guran își încheie tirada la adresa lui Miruță cu o afirmație în care îl aseamănă, din punct de vedere al strategiei politice, cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, dușmanul abolut al USR-iștilor. În ceea ce privește veleitățile de influencer, Moise Guran crede că Miruță ar fi în stare să apeleze la boți așa cum fac unii politicieni și creatori de conținut din România.

„Postadevăr înseamnă că fiecare crede doar faptele care îi confirmă opiniile. În faza următoare le mai trebuie și niște boți din SIngapore să facă laicuri ca Grindeanu și Floricica dansatoarea”, mai precizează Guran.

Miruță s-a răzgândit de trei ori în privința declarațiilor despre incidentul cu drona de lângă Neptun Deep

Ministrul demis al Apărării, Radu Miruță, a anunțat inițial pe pagina de Facebook, fără nicio rezervă, că drona marină lovită de un avion F-16 în apropierea platformei Neptun Deep „era încărcată cu explozibil”. Fraza a fost eliminată după 22 minute de la anunțul distrugerii dronei. Mesajul a fost postat la la ora 12.51.

„Pentru rapiditate, două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă în siguranță. Era încărcată cu explozibil.”, a scris Miruță în prima versiune a postării.

Ulterior, la ora 13.13 minute, ministrul demis a șters afirmația „era încărcată cu explozibil”, din postarea de pe Facebook

Ministrul demis al Apărării a anunțat, apoi, într-o conferință de presă că ar fi vorba de două drone, iar, la scurt timp, a revenit cu o nouă postare.

Miruță a susținut că, de fapt, a fost o singură dronă marină, lovită de un avion F-16. Iar drona „avea explozibil”.