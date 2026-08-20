Prima pagină » Actualitate » Dinel Miruță, după victoriile repurtate în bătăliile cu Dunărea, face un anunț triumfător: „Nu puteți voi manipula, cât putem noi corecta!”

Dinel Miruță, după victoriile repurtate în bătăliile cu Dunărea, face un anunț triumfător: „Nu puteți voi manipula, cât putem noi corecta!”

Dinel Miruță, după victoriile repurtate în bătăliile cu Dunărea, face un anunț triumfător: „Nu puteți voi manipula, cât putem noi corecta!”
Radu Miruță: „Nu puteți voi manipula, cât putem noi corecta!” / Sursa FOTO: facebook.com/miruta.ro
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Aureolat după victoriile repurtate în bătăliile cu Dunărea cea secată în aval, ministrul Apărării declară război și propagandei. Nu-și nominalizează rivalii, dar dă de înțeles că „noi”, adică USR-ul încă aflat la guvernare, prin sfidarea unui vot covârșitor dat de Parlament, „putem corecta”. Ce anume, nimeni n-a aflat, dar nu-i greu de bănuit că Radu Dinel Miruță nu s-a referit la deficitul țării, la inflație sau la reparat greșelile făcute de Guvernul Bolojan.

Într-o postare pe Facebook, Radu Miruță arată în cinci rânduri ce înțelege el din democrație: să rămâi ministru chiar dacă Parlamentul țării te demite!

„Suntem o țară în care majoritatea gândește, nu înghite pe nemestecate propagandă!”, spune ministrul Apărării.

Sondaj Gândul

Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Miruță: „O țară în care majoritatea gândește”

Miruță și-a însoțit textul de o fotografie de la un protest organizat în sprijinul lui Dominic Fritz. Liderul USR și primarul orașului Timișoara a fost declarat incompatibil de ANI, iar Curtea Constituțională l-a anunțat că așa rămân lucrurile, în ciuda încercărilor de a le schimba – trebuie să elibereze biroul de primar.

Câteva sute de români au ieșit la protest, iar pentru Radu Miruță a fost suficient cât să anunțe triumful „majorității”. Evident, nici nu se putea o altă interpretare, din moment ce USR guvernează și conduce România cu 12% scor la precedentele alegeri parlamentare.

„Nu puteți voi manipula, cât putem noi corecta! Bunul simț și onestitatea au mereu capacitatea să iasă la suprafață! Suntem o țară în care majoritatea gândește, nu înghite pe nemestecate propagandă!

Oameni buni, să gândim cu mintea noastră dacă vrem să lăsăm acel mai bine copiilor noștri”, scrie Radu Miruță, nu înainte de a-și încheia textul cu un mesaj haștagist: SusținDominic”.

CCR a declarat constituțional „amendamentul Fritz”

Curtea Constituțională a României a declarat luni 17 august constituțional amendamentul, depus de PSD, la Legea Integrității, conform căruia persoanele declarate în stare de conflict de interese, care dețin o funcție publică, își pierd mandatul.

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, riscă, astfel, să-și piardă funcția, având în vedere că a fost declarat în conflict de interese de către Autoritatea Națională de Integritate, în luna iunie.

Agenția Națională de Integritate a stabilit că, în anul 2020, Dominic Fritz a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal. Documentația tehnică aferentă proiectului fusese realizată de firma unui arhitect care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei pentru finanțarea campaniei electorale din 2020.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EVENIMENT „Victoria Coaliției antihitleriste” în România, sărbătorită de rusofilii din Iași vineri, 21 august/. Cine sunt invitații de onoare
09:41
„Victoria Coaliției antihitleriste” în România, sărbătorită de rusofilii din Iași vineri, 21 august/. Cine sunt invitații de onoare
ECONOMIE Magneziul de la Rășinari va fi scump, dar strategic pentru Europa. Ce spune un cercetător după ce a analizat proiectul minei
09:31
Magneziul de la Rășinari va fi scump, dar strategic pentru Europa. Ce spune un cercetător după ce a analizat proiectul minei
CONTROVERSĂ Tudor Chirilă, specialist și în Constituție. Activistul politic critică întâlnirea Bolojan-Tănăsescu și pune sub semnul întrebării deciziile CCR
09:14
Tudor Chirilă, specialist și în Constituție. Activistul politic critică întâlnirea Bolojan-Tănăsescu și pune sub semnul întrebării deciziile CCR
SPORT Dinamo – FCSB se joacă în București, pe „Arcul de Triumf”. Prețuri uriașe la bilete
08:59
Dinamo – FCSB se joacă în București, pe „Arcul de Triumf”. Prețuri uriașe la bilete
REACȚIE Salvați Copiii și World Vision România solicită Guvernului menținerea burselor sociale pentru elevi și în perioada vacanțelor
08:47
Salvați Copiii și World Vision România solicită Guvernului menținerea burselor sociale pentru elevi și în perioada vacanțelor
INVESTIȚIE Mircea Geoană investește în energie. Noi centrale pe gaze, de aproape 390 MW, sunt pregătite în România
08:31
Mircea Geoană investește în energie. Noi centrale pe gaze, de aproape 390 MW, sunt pregătite în România
Mediafax
SCANDAL la Guvern! Sindicatul angajaților, atac la adresa lui Bolojan: La 17 august unde erați?
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
Vlogger olandez, scandalizat de ce a pățit în restaurantul lui Dani Oțil din București: 'M-au obligat să..'
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Adevarul
Autostrada Moldovei, traseul complet. Ce tronsoane au fost deschise și ce se inaugurează în 2026, pe A7 Ploiești - Siret
Mediafax
IREAL! Un al doilea război ar putea izbucni la granița României
Click
Detalii cutremurătoare despre drama medicului rezident care s-a sinucis. Ce se întâmpla în viața lui
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Cancan.ro
500 lei în plus, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Care sunt cele 2 condiții
Ce se întâmplă doctore
Îl mai ții minte pe Vierme de la Animal X? Cum arată acum, la 42 de ani, și cu ce se ocupă! E schimbat total și mulți nu l-au mai recunoscut
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Care e cel mai economic model Dacia pe termen lung: GPL, hibrid sau electric?
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Suedezul care a creat chimia modernă
TRAGEDIE Tragedie aviatică în Kenya: șeful spionajului din Ecuador și cinci americani au murit după ce un elicopter cu turiști s-a prăbușit
09:26
Tragedie aviatică în Kenya: șeful spionajului din Ecuador și cinci americani au murit după ce un elicopter cu turiști s-a prăbușit
FLASH NEWS Seulul estimează că nord-coreenii dețin până la 120 de arme nucleare. Trump vorbește despre doar 57 și pregătește întâlnirea cu Kim Jong-Un
08:42
Seulul estimează că nord-coreenii dețin până la 120 de arme nucleare. Trump vorbește despre doar 57 și pregătește întâlnirea cu Kim Jong-Un
INCIDENT Jaf ca-n filme în Timiș. Falși polițiști au furat 90.000 de lire sterline dintr-o mașină
08:30
Jaf ca-n filme în Timiș. Falși polițiști au furat 90.000 de lire sterline dintr-o mașină
FLASH NEWS Trump declară „război economic total” Iranului și amenință cu „consecințe uriașe” orice țară care ajută Teheranul: „Vrem ca toți aliații să fie alături de SUA”
08:13
Trump declară „război economic total” Iranului și amenință cu „consecințe uriașe” orice țară care ajută Teheranul: „Vrem ca toți aliații să fie alături de SUA”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.638. Bombardament teribil asupra Kievului: cel puțin şase morţi și peste 20 de răniți
08:08
Război în Ucraina, ziua 1.638. Bombardament teribil asupra Kievului: cel puțin şase morţi și peste 20 de răniți
NEWS ALERT O dronă militară de tip Shahed-136 a fost detectată în spațiul aerian al Republicii Moldova
07:57
O dronă militară de tip Shahed-136 a fost detectată în spațiul aerian al Republicii Moldova

Cele mai noi

Trimite acest link pe