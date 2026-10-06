Prima pagină » Știri externe » Anunțul făcut de Marco Rubio despre viitorul Ucrainei în NATO: „Ne concentrăm pe încheierea conflictului, aderarea nu este pe masă”

Anunțul făcut de Marco Rubio despre viitorul Ucrainei în NATO: „Ne concentrăm pe încheierea conflictului, aderarea nu este pe masă”

Anunțul făcut de Marco Rubio despre viitorul Ucrainei în NATO: „Ne concentrăm pe încheierea conflictului, aderarea nu este pe masă”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă din Islanda, că aderarea Ucrainei la NATO nu se află pe masă deoarece Washingtonul se concentrează în acest moment pe încheierea războiului.

Întrebat de jurnaliști care este perspectiva de aderare a Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică, Marco Rubio a evitat să dea un răspuns pozitiv sau negativ, însă a precizat că prioritatea este soluționarea războiului cu Rusia.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Nu există un răspuns de tip „da” sau „nu” în afară de a spune că, în acest moment, Ucraina, aderarea la NATO după cum știți, nu este pe masă deoarece există, după cum știți, un proces de consens care trebuie să aibă loc. În acest moment ne concentrăm pur și simplu, când vine vorba de Ucraina, pe încheierea acesatui conflict. Dacă există un rol pe care îl putem juca în a pune capăt acestui război, vrem să jucăm un rol constructiv. Evident, urmărim tendințele de acolo vedem că nu aceasta este direcția în care se îndreaptă lucrurile acum”, a spus Marco Rubio.

Vizita lui Marco Rubio în Islanda este prima oprire din cadrul unui turneu european de patru zile al șefului diplomației americane. Potrivit agendei acestuia, Rubio urmează să se deplaseze în Grecia și Portugalia pentru discuții privind securitatea globală.

În cadrul acestei vizite, secretarul de stat american a catalogat Islanda drept un punct de sprijin critic în fața amenințărilor Rusiei și Chinei în regiunea Nordului Îndepărtat.

„Localizarea acestei țări între Statele Unite, Europa și Nordul Îndepărtat înseamnă că se află în… centrul multora dintre întrebările legate de securitatea și apărarea regiunii noastre comune”, a declarat Rubio reporterilor în timpul unei apariții comune cu ministrul islandez de externe, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, la Reykjavik.

Rubio a subliniat că fricțiunile geopolitice din zona arctică apar deoarece „potențialii adversari și competitori” operează împotriva intereselor NATO în această regiune. În acest sens, descurajarea militară reprezintă „cea mai bună prevenire a violenței și cel mai bun mijloc de prevenire a războiului”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Premieră istorică în Germania: Un politician din partidul AfD a fost ales președinte al Parlamentului regional. Cine este și cum s-a ajuns la această numire
17:28
Premieră istorică în Germania: Un politician din partidul AfD a fost ales președinte al Parlamentului regional. Cine este și cum s-a ajuns la această numire
FLASH NEWS 🚨 Protestele din Franța intră într-o nouă fază: Sute de mii de elevi de liceu, părinți, profesori și sindicaliști au ieșit în stradă, marți. Peste 800 licee au suspendat cursurile
16:45
🚨 Protestele din Franța intră într-o nouă fază: Sute de mii de elevi de liceu, părinți, profesori și sindicaliști au ieșit în stradă, marți. Peste 800 licee au suspendat cursurile
FLASH NEWS Marco Rubio îndeamnă Moscova să ofere mai multe informații despre alerta epidemiologică de ciumă din Rusia
16:38
Marco Rubio îndeamnă Moscova să ofere mai multe informații despre alerta epidemiologică de ciumă din Rusia
FLASH NEWS Bulgaria mobilizează elicoptere și avioane Su-25 în căutarea supraviețuitorilor navelor din Marea Neagră. Câte persoane au fost salvate până acum
15:13
Bulgaria mobilizează elicoptere și avioane Su-25 în căutarea supraviețuitorilor navelor din Marea Neagră. Câte persoane au fost salvate până acum
FLASH NEWS Reacția Ursulei von der Leyen, după atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Ce garanții le oferă europenilor președinta Comisiei Europene
14:50
Reacția Ursulei von der Leyen, după atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Ce garanții le oferă europenilor președinta Comisiei Europene
CONTROVERSĂ Rusia, acuzată că recurge la tactici vechi ale KGB-ului pentru a intimida politicienii din Finlanda. Cum sunt hărțuiți parlamentarii de la Helsinki de spioni
14:26
Rusia, acuzată că recurge la tactici vechi ale KGB-ului pentru a intimida politicienii din Finlanda. Cum sunt hărțuiți parlamentarii de la Helsinki de spioni
Mediafax
Iranul ar putea „SĂ DISTRUGĂ” două orașe din SUA. Declarația CONTROVERSATĂ a lui Trump
Digi24
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare despre războiul cu Iran la un miting electoral
Cancan.ro
S-a terminat viața dulce pentru Monica Gabor și Mr. Pink! După chirii neplătite și evacuare, apar acuzații de
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Adevarul
„Fascismul nu se învinge spunându-le oamenilor că sunt proști”. Gelu Duminică critică Biserica pentru lipsa unei reacții după „prohodul” lui CTP
Mediafax
CALCULEAZĂ câte voturi ar avea în Parlament noul PREMIER. Program INTERACTIV
Click
Doliu în lumea filmului românesc. O actriță din celebra serie „Brigada Diverse” a murit la 84 de ani
Digi24
Câți ruși s-au mutat în România de la începutul războiului din Ucraina
Cancan.ro
Fierbe lumea interlopă! Frații Caran s-au bătut ca în filme. Ce au avut de împărțit Costel și Emil
Ce se întâmplă doctore
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
iCAUR V27, „Defender de buget”, debutează oficial în România. SUV-ul chinezesc pornește de la 45.900 de euro
Descopera.ro
Copilul favorit și copilul defavorizat. Ce se întâmplă când părinții oferă iubire și sprijin în mod inegal
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 7 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
18:06
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 7 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
FLASH NEWS Grindeanu explică de ce unii parlamentari PSD semnează pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Ce spune despre relația cu șeful statului
18:00
Grindeanu explică de ce unii parlamentari PSD semnează pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Ce spune despre relația cu șeful statului
FLASH NEWS Sorin Grindeanu prezintă „linia roșie” a PSD și susține că partidul nu va sprijini Guvernul Luca Niculescu dacă direcția de administrare a țării nu se va schimba
17:47
Sorin Grindeanu prezintă „linia roșie” a PSD și susține că partidul nu va sprijini Guvernul Luca Niculescu dacă direcția de administrare a țării nu se va schimba
INEDIT Craiovenii au început pregătirile pentru Târgul de Crăciun. Care este tematica de anul acesta și când se deschide
17:41
Craiovenii au început pregătirile pentru Târgul de Crăciun. Care este tematica de anul acesta și când se deschide
FLASH NEWS PNL şi USR au depus sesizare la CCR pe numirile făcute de PSD și AUR la conducerilor interimare ale Radioului și Televiziunii Publice
17:27
PNL şi USR au depus sesizare la CCR pe numirile făcute de PSD și AUR la conducerilor interimare ale Radioului și Televiziunii Publice
EXCLUSIV Culisele desemnării lui Luca Niculescu ca premier. Ponta: I-am spus, domnule președinte, aveți acolo în carnețel numele/De ce ai mai făcut consultări?
17:17
Culisele desemnării lui Luca Niculescu ca premier. Ponta: I-am spus, domnule președinte, aveți acolo în carnețel numele/De ce ai mai făcut consultări?

Cele mai noi

Trimite acest link pe