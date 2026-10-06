Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă din Islanda, că aderarea Ucrainei la NATO nu se află pe masă deoarece Washingtonul se concentrează în acest moment pe încheierea războiului.

Întrebat de jurnaliști care este perspectiva de aderare a Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică, Marco Rubio a evitat să dea un răspuns pozitiv sau negativ, însă a precizat că prioritatea este soluționarea războiului cu Rusia.

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„Nu există un răspuns de tip „da” sau „nu” în afară de a spune că, în acest moment, Ucraina, aderarea la NATO după cum știți, nu este pe masă deoarece există, după cum știți, un proces de consens care trebuie să aibă loc. În acest moment ne concentrăm pur și simplu, când vine vorba de Ucraina, pe încheierea acesatui conflict. Dacă există un rol pe care îl putem juca în a pune capăt acestui război, vrem să jucăm un rol constructiv. Evident, urmărim tendințele de acolo vedem că nu aceasta este direcția în care se îndreaptă lucrurile acum”, a spus Marco Rubio.

Vizita lui Marco Rubio în Islanda este prima oprire din cadrul unui turneu european de patru zile al șefului diplomației americane. Potrivit agendei acestuia, Rubio urmează să se deplaseze în Grecia și Portugalia pentru discuții privind securitatea globală.

În cadrul acestei vizite, secretarul de stat american a catalogat Islanda drept un punct de sprijin critic în fața amenințărilor Rusiei și Chinei în regiunea Nordului Îndepărtat.

„Localizarea acestei țări între Statele Unite, Europa și Nordul Îndepărtat înseamnă că se află în… centrul multora dintre întrebările legate de securitatea și apărarea regiunii noastre comune”, a declarat Rubio reporterilor în timpul unei apariții comune cu ministrul islandez de externe, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, la Reykjavik.

Rubio a subliniat că fricțiunile geopolitice din zona arctică apar deoarece „potențialii adversari și competitori” operează împotriva intereselor NATO în această regiune. În acest sens, descurajarea militară reprezintă „cea mai bună prevenire a violenței și cel mai bun mijloc de prevenire a războiului”.