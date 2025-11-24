Moșteanu: România poate deveni a doua putere militară în regiunie, după Polonia

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că Strategia Națională de Apărare a Țării este extrem de importantă pentru următorii ani, în condițiile în care România își dorește să devină un furnizor de apărare, cel puțin în zona Mării Negre. Oficialul crede că trebuie investit în continuare în sectorul de apărare și s-a opus inițiativei Guvernului Bolojan de a reduce cu 10% cheltuielile salariale.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării s-a reunit, luni la Palatul Cotroceni, de la ora 14.00. Pe agenda ședinței s-a aflat și Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025 – 2030. A fost aprobată lista proiectelor incluse în SAFE iar România va primi 16,6 miliarde de euro. Din acești bani, 75% vor fi folosiți pentru achiziția echipamentelor militare, ordinea publică și apărarea civilă iar 25% din ei vor merge pentru autostrazile Pașcani – Siret și Pașcani – Ungheni, părți din A7 și A8. ⁠La finalul acestei săptămâni, Guvernul trimite la Bruxelles documentele finale din SAFE. În luna ianuarie, Comisia Europeană va aproba planurile naționale trimise de statele membre. Până în 2030 banii din SAFE trebuie cheltuiți.

„Românii trebuie să accepte creșterea cheltuielilor de apărare”

Ionuț Moșteanu spune într-o emisiune pentru Digi24 că România poate deveni a doua putere militară după Polonia dacă continuă să fie alături de partenerii strategici, continuă investițiile și dezvoltă armata. Oficialul susține că românii trebuie să accepte creșterea cheltuielilor de apărare pentru că țara nu a invesit suficient în anii trecuți pentru propria apărare. De asmenea, ministrul spune că România trebuie să fie atentă la realitățile din jur, la faptul că războiul dintre Rusia și Ucraina se află la graniță și nu se știe cât va mai dura.

„Orice stat își face planul și strategiile în funcție de oportunități și realități. Realitatea e că avem un război la graniță care continuă de 3 ani de zile și nu știm cât va mai continua. Cred că apărarea e ultimul lucru de la care ar trebui să tăiem în momentul acesta. În momentul acesta contează să fim bine protejați. S-ar putea să ne trezim cu Putin.”, a spus Ionuț Moșteanu.

