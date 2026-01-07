Disputa dintre președinte și magistrați, „arbitrată” de avocatul Toni Neacșu. Nicușor Dan a intervenit în scandalul tergiversării, de către 4 membri ai CCR, a pronunțării pe legea pensiilor magistraților.

”Președintele denunță abuzul administrativ al președintelui CCR” Avocatul consideră că, prin declarațiile sale de la Paris, șeful statului practic denunță un abuz comis de președintele CCR, care a încălcat legea amânând pronunțarea într-un dosar extrem de dificil.

„Nicușor Dan, în recenta conferință de presă, dărâmă retorica bizonilor propagandiști atunci când răspunde simplu și corect că cei 4 judecători de la CCR aveau legea de partea lor atunci când au cerut amânarea pronunțării.

Mai grav e că, probabil fără să vrea, președintele denunță implicit abuzul administrativ al președintelui CCR, care, contrar legii, a refuzat unilateral amânarea pronunțării într-un context juridic în care aceasta era obligatorie.

De altfel ca urmare a acestei încăpățânări dosarul figurează acum pe site-ul CCR, în comunicatele oficiale, nu cu pronunțarea amânată la un alt termen (cum e legal), ci într-o continuare a deliberării la 16.01.2026, ceea ce ar trebui să bată recordul Guiness Book pentru cea mai lungă deliberare neîntreruptă din istorie În România oricum cu siguranță ”, scrie avocatul. Diferența dintre „amânarea pronunțării” și „continuarea deliberărilor” În continuarea mesajului său, Toni Neacșu explică concret confuzia voită dintre doi termeni, așa cum reiese din poziția președintelui CCR.

Pentru cine nu înțelege diferența dintre „amânarea pronunțării” și „continuarea deliberărilor” explic simplu: deliberarea e etapa în care toți judecatorii din complet stau împreună în aceeași încăpere și încearcă să ajungă la o soluție comună iar amânarea pronunțării e consecința obligatorie a faptului că nu au ajuns să ia această decizie în ziua în care au stabilit initial pronunțarea.

„Continuarea deliberărilor” e o mostruozitate juridică, pentru că se presupune ca cei 9 judecători CCR stau mai bine de 2 săptămâni închiși împreună undeva într-o cameră și tot dezbat pe marginea soluției pe care o iau, mănâncă și dorm împreună. Cam ceva similar cu conclavul pentru alegerea noului Papă, când cardinalii sunt închiși împreună zi și noapte până aleg pe cineva. Sa vă închipuiți că dna Iulia Scântei și dna Simina Tănăsescu stau închise cu cheia mai bine de 2 saptămani împreună cu dul Mihai Busuioc și ceilalți e puțin cam mult. Neacșu: Un puci administrativ al președintelui CCR Art. 58 alin 3 din Legea 47/1992 precum și art. 17 alin. 2 din Regulamentul CCR stabilesc răspicat: atunci când 4 judecători ai CCR solicită amânarea pronunțării la un alt termen aceasta se dispune de drept, fără a fost supusă la vot și indiferent de motivele invocate. Nu li se cer explicații judecătorilor, nu sunt expuși în conferințe de presă, nu se dă pe surse identitatea lor ca să rezulte că sunt toți de la același partid (de aia există secretul deliberării), nu sunt băgați în malaxorul de defăimare construit de presă și ONG-uri. Doar se respectă legea, colegial și loial.

Este motivul pentru care am calificat ce s-a întâmplat la CCR drept un puci administrativ al președintelui CCR, care a refuzat aplicarea unor texte de lege care în 30 de ani de funcționare a CCR nu au fost încălcate niciodată, conchide avocatul.

