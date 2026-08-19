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Nicuşor Dan cheamă din nou liderii partidelor la Cotroceni. Urmează două zile de negocieri pe legea salarizării

Luiza Dobrescu
Nicuşor Dan cheamă din nou liderii partidelor la Cotroceni. Urmează două zile de negocieri pe legea salarizării
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Nicușor Dan cheamă din nou la Cotroceni reprezentanţii partidelor pentru o nouă discuţie pe legea salarizării.

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Prima dintre întâlniri ar urma să aibă loc în cursul zilei de miercuri, 19 august, de la ora 18.00. Este vorba despre o întrunire a grupului tehnic de lucru. Cea de-a doua are loc joi, cu liderii partidelor, însă nu a fost stabilită şi ora acesteia.

Miza adoptării acestui act normativ este uriașă: 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Nicușor Dan a discutat și săptămâna trecută, pe același subiect, cu Sorin Grindeanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor (UDMR), însă nu s-a ajuns la consensul necesar pentru accelerarea demersurilor de adoptare a legii.

După discuțiile de atunci, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, spunea că, în ciuda neînțelegerilor dintre liderii fostei coaliții, ”au fost făcute progrese importante”.

În sănătate, problema discutată se referă la matricea de coeficienți unde sindicatele au cerut salarizare diferențiată pe unități spitalicești și tipuri de specializări.

În educație, s-a solicitat în mod expres revenirea la forma legii din 2023.

Termenul-limită pentru adoptarea noii legi a salarizării este 31 august.

Dacă liderii partidelor din fosta coaliție vor ajunge la un consens, proiectul va fi făcut public înainte să fie depus la parlament. Acesta ar urma să fie adoptat într-o sesiune extraordinară a parlamentarilor, pe care liberalii și-o doresc organizată în perioada 24-28 august.

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