O nouă „lovitură diplomatică” a lui Nicușor Dan. A primit-o în vizită la Cotroceni pe Roxana Mînzatu

Ruxandra Radulescu
Președintele Nicușor Dan a anunțat public, pe pagina oficială de Facebook, că a discutat, azi, la Palatul Cotroceni, cu Roxana Mînzatu, vicepreședintele Comisiei Europene. Roxana Mînzatu este membru al Partidului Social Democrat, fost ministru al Dezvoltării în Guvernul Dăncilă și fost europarlamentar.

Liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, a precizat că tema discuțiilor cu Roxana Mînzatu s-a axat pe demararea unor proiecte sociale din fonduri europene.

„Proiectul european trebuie să se concentreze, înainte de toate, pe oameni, pe locuri de muncă de calitate, pe investiții în educație, în sănătate și pe protejarea drepturilor fiecărui cetatean. Sunt problematici esențiale, de care depinde stabilitatea socială a continentului nostru, mai ales în perioada dificilă pe care o traversăm.

Despre aceste priorități am discutat astăzi, la Palatul Cotroceni, cu Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene. Am vorbit concret despre cum putem atrage și folosi mai eficient fondurile europene pentru proiecte sociale care să producă rezultate vizibile pentru oameni”, a precizat Nicușor Dan pe Facebook.

Nicușor Dan a discutat cu Roxana Mînzatu despre scăderea costurile la energie

Dialogul dintre Roxana Mânzatu și Nicușor Dan a fost abordat și subiectul scăderii tarifelor la energie, precum și sprijinirea categoriilor vulnerabile.

„I-am transmis doamnei Mînzatu că, pentru România, este important ca bugetul UE să rămână unul consistent. Avem nevoie de o finanțare cel puțin la nivelul actual pentru a menține ritmul investițiilor în domenii strategice.

Totodată, dialogul nostru a vizat teme majore ale agendei sociale europene: mobilitatea forței de muncă, recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale la nivel transfrontalier, soluții pentru a scădea costurile la energie, facilitarea investițiilor în locuințe sustenabile, sprijinirea categoriilor vulnerabile”, a mai adăugat președintele României.

Vizita lui Nicușor Dan la Washington, amânată de nenumărate ori

Amintim că în aproximativ două luni, se împlinește un an de când Nicușor Dan a preluat mandatul de președinte al României. Marele „test” al lui Nicușor Dan ca șef de stat este întâlnirea de la Casa Albă cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Deși liderul de la Cotroceni a declarat că acest eveniment ar fi fost programat pentru începutul acestui an, vizita la Washington a suferit mai multe amânări.

Mirabela Grădinaru a ajuns la Casa Albă înaintea lui Nicușor

Între timp, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, a ajuns la Casa Albă înaintea președintelui, după ce a fost invitată de prima doamnă a SUA la summitul „Pregătind viitorul împreună”.

FOTO: Facebook

