23 oct. 2025, 13:28, Știri politice
După modificarea cheie din statutul partidului care vizează renunțarea la doctrina progresistă – care a contribuit la prăbușirea în sondaje – , PSD trece la nivelul următor, anunțând o altă schimbare radicală. Victoria Stoiciu, figură marcantă din aripa progresistă a formațiunii social-democrate, nu va mai face parte din organigramă.

După ce a decis o modificare radicală în statutul partidului, PSD recurge la o altă schimbare majoră. Astfel, Victoria Stoiciu, considerată una dintre emblemele progresiste ale actualei conduceri a Partidului Social Democrat, nu va mai face parte din viitoarea conducere social-democrată.

În preszent, Stoiciu este vicepreședinte al Partidului Social Democrat pe relația cu ONG-urile.

Stoiciu a fost aleasă vicepreședinte în echipa lui Marcel Ciolacu

Victoria Stoiciu, senator PSD, a fost aleasă vicepreședinte al partidului la 24 august 2024, fiind promovată de fostul lider social-democrat, Marcel Ciolacu. Însă, odată cu plecarea lui Ciolacu din fruntea partidului, Stoiciu a fost lăsată în afara zonei de putere. Astfel, aceasta nu a mai intrat în calculele lui Sorin Grindeanu, care va candida la funcția de președinte al PSD, la congresul din 7 noiembrie.

Așa cum au anunțat liderii partidului, vor fi 5 prim-vicepreședinți:

  • Bogdan Ivan
  • Victor Negrescu
  • Marius Oprescuâ
  • Ionuț Pucheanu
  • Corneliu Ștefan

Cei 20 de noi vicepreședinți sunt:

  • Daniel Băluță
  • Dragoș Benea
  • Gheorghe Cârciu
  • Iulian Chiriac
  • Mihnea Costoiu
  • Vasile Dîncu
  • Andrei Dolineaschi
  • Marius Dunca
  • Doina Fedorovici
  • Gabriela Firea
  • Adrian Gâdea
  • Aladin Georgescu
  • Dimitrița Gliga
  • Romeo Lungu
  • Silvia Mihalcea
  • Laurențiu Nistor
  • Constantin Rădukescu
  • Gheorghe Șoldan
  • Diana Tușa
  • Gabriel Zetea.

Politiciana adeptă a progresismului nu a mai prins loc în echipa lui Grindeanu

Așadar, deși numărul vicepreședinților a crescut semnificativ, de la 16 la 20, politiciana de orientare progresistă nu a mai prins loc pe lista noii echipe dirijate de Sorin Grindeanu. Paul Stănescu, actualul secretar general al PSD, apropiat de Marcel Ciolacu, este un alt nume sonor care nu va mai face parte din echipa de conducere a social-democraților. Grindeanu l-a ales pe europarlamentarul Claudiu Manda în această funcție.

De menționat că, după retragerea lui Titus Corlățean din cursa pentru șefia Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu a rămas unicul candidat. Florin Jianu, un alt om apropiat de Marcel Ciolacu, și-a dat deja demisia din funcția de vicepreședinte al PSD, dar a decis să plece din partid. Nici Elisabeta Lipă nu va mai face parte din noua echipă.

Speriați de prăbușirea în sondaje, unde au ajuns la procente de sub 20%, social-democrații au anunțat că PSD renunță „la ideea de partid progresist”.

