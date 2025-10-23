După modificarea cheie din statutul partidului care vizează renunțarea la doctrina progresistă – care a contribuit la prăbușirea în sondaje – , PSD trece la nivelul următor, anunțând o altă schimbare radicală. Victoria Stoiciu, figură marcantă din aripa progresistă a formațiunii social-democrate, nu va mai face parte din organigramă.

În preszent, Stoiciu este vicepreședinte al Partidului Social Democrat pe relația cu ONG-urile.

Stoiciu a fost aleasă vicepreședinte în echipa lui Marcel Ciolacu

Victoria Stoiciu, senator PSD, a fost aleasă vicepreședinte al partidului la 24 august 2024, fiind promovată de fostul lider social-democrat, Marcel Ciolacu. Însă, odată cu plecarea lui Ciolacu din fruntea partidului, Stoiciu a fost lăsată în afara zonei de putere. Astfel, aceasta nu a mai intrat în calculele lui Sorin Grindeanu, care va candida la funcția de președinte al PSD, la congresul din 7 noiembrie.

Așa cum au anunțat liderii partidului, vor fi 5 prim-vicepreședinți:

Bogdan Ivan

Victor Negrescu

Marius Oprescuâ

Ionuț Pucheanu

Corneliu Ștefan

Cei 20 de noi vicepreședinți sunt:

Daniel Băluță

Dragoș Benea

Gheorghe Cârciu

Iulian Chiriac

Mihnea Costoiu

Vasile Dîncu

Andrei Dolineaschi

Marius Dunca

Doina Fedorovici

Gabriela Firea

Adrian Gâdea

Aladin Georgescu

Dimitrița Gliga

Romeo Lungu

Silvia Mihalcea

Laurențiu Nistor

Constantin Rădukescu

Gheorghe Șoldan

Diana Tușa

Gabriel Zetea.

Politiciana adeptă a progresismului nu a mai prins loc în echipa lui Grindeanu

Așadar, deși numărul vicepreședinților a crescut semnificativ, de la 16 la 20, politiciana de orientare progresistă nu a mai prins loc pe lista noii echipe dirijate de Sorin Grindeanu. Paul Stănescu, actualul secretar general al PSD, apropiat de Marcel Ciolacu, este un alt nume sonor care nu va mai face parte din echipa de conducere a social-democraților. Grindeanu l-a ales pe europarlamentarul Claudiu Manda în această funcție.

De menționat că, după retragerea lui Titus Corlățean din cursa pentru șefia Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu a rămas unicul candidat. Florin Jianu, un alt om apropiat de Marcel Ciolacu, și-a dat deja demisia din funcția de vicepreședinte al PSD, dar a decis să plece din partid. Nici Elisabeta Lipă nu va mai face parte din noua echipă.

Speriați de prăbușirea în sondaje, unde au ajuns la procente de sub 20%, social-democrații au anunțat că PSD renunță „la ideea de partid progresist”.

