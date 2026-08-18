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După Bolojan, și Oana Gheorghiu a sărit imediat în apărarea lui Fritz. Vicepremierul susține că CCR a interpretat Constituția ca să îl țintească pe președintele USR

După Bolojan, și Oana Gheorghiu a sărit imediat în apărarea lui Fritz. Vicepremierul susține că CCR a interpretat Constituția ca să îl țintească pe președintele USR
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Vicepremierul demis, Oana Gheorghiu, susține, într-o postare pe rețelele sociale, că principiile constituționale au fost interpretate în cazul lui Dominic Frtiz astfel încât să-l țintească. Aceasta critică decizia recentă a Curții Constituționale și spune că, în timp ce în cazul politicenilor corupți termenele proceselor se prelungesc până la prescrierea faptelor, în cazul celor care luptă împotriva corupției „termenele curg pe repede înainte”.

„Pentru politicienii corupți, termenele se amână cu anii și completele de judecată se schimbă până când faptele se prescriu. Pentru oamenii care au curajul să lupte împotriva corupției, termenele curg pe repede înainte și legile produc chiar și efecte retroactiv”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook.

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„Democrația nu mai este o garanție pentru nimeni”

Vicepremierul demis afirmă că, într-un stat de drept, reguliletrebuie să fie aceleași pentru toți și susține că decizia Curții Constituționale în cazul „amendamentului Fritz” contrazice principiul constituțional potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor.

„Într-un stat de drept, regulile sunt aceleași pentru toți, indiferent cine ești sau pe cine deranjezi. Deși Constituția României prevede că legea dispune numai pentru viitor, CCR a stabilit ieri contrariul. Când principiile constituționale sunt interpretate doar pentru a ținti un singur om, democrația nu mai este o garanție pentru nimeni”.

Gheorghiu mai spune că politica românească a ajuns într-un punct în care persoanele care devin „incomode” pentru cei corupți se pot confrunta cu acuzații și dosare pe care ea le consideră fabricate. De asemenea, aceasta dă drept exemplu cazurile lui Dominic Fritz și Ciprian Ciucu, precum și deciziile adoptate de congresul PNL.

„Din păcate, politica românească este o lume în care, atunci când devii incomod pentru cei corupți, ți se inventează acuzații și ți se fabrică dosare. O vedem astăzi în cazul lui Dominic Fritz, o vedem în cazul lui Ciprian Ciucu, o vedem în cazul deciziilor democratice aprobate de congresul PNL”.

Oana Gheorghiu: Sunt tactici menite doar să ne intimideze

În finalul mesajului, Oana Gheorghiu susține că astfel de acțiuni reprezintă tactici menite să îi intimideze pe cei care luptă împotriva corupției. Ea spune că aceste abuzuri îi arată cât de mult au deranjat intereselor celor pe care îi critică și subliniază că nu intenționează să renunțe.

„Sunt tactici menite doar să ne intimideze și să renunțăm. Nu doar că nu suntem intimidați, dar astfel de abuzuri ne demonstrează cât de mult am deranjat interesele lor. Așa că nu doar că nu renunțăm, ci suntem tot mai uniți, alături de toți oamenii onești care înțeleg că abuzurile, hoția și minciuna trebuie să înceteze. Luptăm împreună pentru România”.
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