Parlamentarii din România și-au luat cărți de vizită cu foiță de aur, de 310 lei / set. Un deputat a rămas șocat: „Realitatea bate gluma”

Un deputat român a rămas uimit de prețul cerut pentru un set de 100 de cărți de vizită cu foiță de aur, bani care se decontează pe protocol: 310 lei.

Deputatul Radu Mihaiu a explicat, pe o rețea de socializare, că a cerut unei comisii o ofertă pentru a-și face un set de o sută de cărți de vizită. Ieri, parlamentarul a primit această ofertă, însă a rămas „șocat” de suma decontată pe protocol: 310 lei per setul de 100 de bucăți.

„Azi am fost un pic șocat”, mărturisește, la începutul postării, deputatul USR Radu Mihaiu. Apoi, continuă să explice faptul că un set de 100 de cărți de vizită cu foiță de aur are un preț de circa 3 ori mai mare, față de cel regăsit direct pe piață.

Deputatul USR Radu Mihaiu: „Mi-a venit oferta: 310 lei, se decontează pe protocol”

A cerută unei comisii o ofertă, iar ieri (11 septembrie) a intrat în posesia ei. Prețul pentru un set cu o sută de bucăți, însă, l-a uimit.

„Având destul de multe întâlniri în calitate de președinte al comisiei de tehnologia informației cu diverși actori din industrie, am primit o grămadă de cărți de vizită. Eu nu am de obicei cărți de vizită fizice, prezint QR code-ul de pe telefon și totul se salvează mult mai rapid, electronic, fără hârtii inutile și cărți de vizită care sfârșesc printr-un sertar. Cu toate astea, văzând că inclusiv actorii mari din industria IT au cărți de vizită fizice mi-am spus ”hai să-mi fac și eu un set, să fie, în caz de nevoie”. Și am cerut de la comisie o ofertă pentru un set de 100 de cărți de vizită. Azi mi-a venit oferta: 310 lei, se decontează pe protocol. Trei sute zece. Lei”, a precizat Radu Mihaiu.

Glume în cabinetul parlamentar: „Cu foiță de aur ca să nu facă domnii parlamentari alergie”

Pe piața liberă, prețul este mult mai mic.

„Am verificat rapid pe piața liberă, prețurile sunt între 50 și 100 de lei, în funcție de calitate. Evident, în cabinetul parlamentar au început glumele: ”cu foiță de aur ca să nu facă domnii parlamentari alergie”. Am întrebat la Parlament de ce costă așa de mult, iar răspunsul a fost absolut șocant: cărțile de vizită chiar se fac cu foiță de aur. De aia costă 310 lei setul, că sunt cu foiță de aur. Câteodată, realitatea bate gluma. Cred că rămân la cartea de vizită electronică”, a conchis Radu Mihaiu, pe Facebook.

Sursă foto: Facebook Radu Mihaiu