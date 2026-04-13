Partidul românilor din Ungaria, rezultat marginal la alegeri. Nicio minoritate nu intră în Parlament

Partidul care reprezintă minoritatea românească din Ungaria a obținut un rezultat extrem de modest la alegerile legislative, fără șanse de a ajunge în Parlament. Uniunea Românilor din Ungaria a primit doar 495 de voturi, în condițiile în care comunitatea românească din această țară numără aproximativ 45.000 de persoane, potrivit datelor oficiale.

Rezultatul confirmă o tendință generală. Niciun partid al minorităților naționale nu a reușit să obțină reprezentare parlamentară în urma scrutinului.

Dintre formațiunile minoritare, cel mai bun scor l-a înregistrat partidul romilor. Ei au primit aproape 19.000 de voturi, urmat de reprezentanții comunității germane și de cei ai croaților. Însă nici acestea nu au depășit pragul necesar pentru a intra în legislativ.

Sistemul electoral ungar nu oferă un mecanism automat de reprezentare pentru minorități, așa cum există în alte state, inclusiv în România. În lipsa unei astfel de prevederi, formațiunile minoritare trebuie să obțină suficiente voturi pentru a trece pragul electoral general, lucru dificil în condițiile unei baze electorale reduse.

