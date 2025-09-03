Victor Ponta, are comentarii dure la adresa Oanei Țoiu, ministru de Externe, numind-o un „accident al istoriei”, după ce aceasta a criticat prezența foștilor premieri români, Dăncilă și Năstase, la Parada Victoriei, din Beijing.

Fostul premier o atacă pe șefa diplomației române, afirmând că este „o persoană cu o mentalitate de bolșevic, de mic comunist incult, bântuit de frustrări personale și de aberații ideologice”.

„Numai doamna Toiu, din păcate, poate să reprezinte România la toate întâlnirile cu funcționari necunoscuți din Ucraina, Moldova sau Bruxelles; doar ea vorbește în numele MAE și al României prin lingușeli grețoase și lozinci proletcultiste, repetate obsesiv. Oare Madam Toiu a dat comunicat să îl certe pe Donald Trump ca s-a întâlnit cu Vladimir Putin (poate mi-a scăpat mie)”, comentează, ironic, Ponta.

Diferența între Năstase – Dăncilă și Țoiu este „comparabilă cu diferența dintre un Mercedes și un Trabant”

Acesta ia apărarea foștilor premieri, care au dreptul constituțional, ca orice alt cetățean român, de a călători, întâlni și fotografia cu cine doresc, „fără a cere voie și „fără a primi aprobarea doamnei Țoiu sau a „Tribunalului Poporului” al USR”.

„Numai doamna Toiu reprezintă România oficial și, din păcate, o face de rușine. Noi, ceilalți, nu reprezentăm decât pe noi înșine – iar diferența de pregătire profesională, de calitate umană și de experiență între Adrian Năstase, Viorica Dăncilă și doamna Toiu este comparabilă cu diferența dintre un Mercedes și un Trabant. Pot înțelege frustrările personale ale doamnei Toiu, care se laudă cu fotografii atunci când dă mâna cu niște funcționari europeni sau ucraineni, dar în același timp vede cum persoane private au ocazia să dea mâna cu președintele Xi Jinping. Din păcate, acesta este nivelul ei – și acesta este nivelul la care a decăzut reprezentarea diplomatică a României. Noi, persoane private, avem acces și relații în zone diplomatice la care doamna Toiu nu are nicio șansă să ajungă, nici măcar în vis”, scrie Ponta, pe Facebook.

China are capacitatea de a ignora cu eleganță asemenea „accidente istorice”, gen doamna Toiu

Ponta o acuză pe Țoiu de „lipsă de înțelegere” a poziției pe care o ocupă și a principiilor democratice.

„Faptul că doamna Toiu distruge corpul diplomatic și tradițiile unei elite ale statului român este deja tragic. Iar faptul că se ridică să se lupte cu persoane private care au acces la evenimente și lideri internaționali demonstrează lipsa totală de înțelegere, atât a poziției pe care o ocupă, cât și a principiilor democratice. Vestea bună este că o țară precum China are cultura și capacitatea de a ignora cu eleganță asemenea „accidente istorice” gen doamna Toiu; iar relațiile României cu China – o țară prietenă, a doua economie a lumii și membru permanent al Consiliului de Securitate – se mențin prin canale neoficiale, până când „revoluția bolșevică” a doamnei Toiu și a celor din jurul ei va ajunge la coșul de gunoi al istoriei diplomației românești”.

În finalul postării, Ponta recizează că nu a participat la Parada Victoriei pentru că nu a fost invitat.

