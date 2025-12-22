Predoiu: „România, cea mai sigură țară europeană în materie de protecție a frontierelor naționale”

Ministrul de Interne, Cătălin Marian Predoiu, a afirmat luni că România este cea mai sigură țară europeană în materie de protecție a frontierelor naționale.

„Am investit în combaterea drogurilor în 2024 aproximativ 140 de milioane de euro, în aplicarea foii de parcurs europene antidrog. Am mai investit aproximativ 135 de milioane de euro pentru dotarea logistică generală a tuturor armelor ministerului, DrugTestere, autospeciale, laboratoare, truse criminalistice, elicoptere ș.a.m.d. Cu acești bani, am ridicat baza logistică a Ministerului Afacerilor Interne la un nivel fără precedent în istoria sa. Am redus traficul de persoane, iar în materie de migrație ilegală România este astăzi o țară cu aproape zero migrație ilegală, cea mai sigură țară europeană în materie de protecție a frontierelor naționale”, a declarat Cătălin Predoiu, în plenul Camerei Deputaților, la dezbaterea moțiunii simple.

El a adăugat că „avem zilnic în stradă, în medie, 30.000 de oameni la datorie”.

Potrivit ministrului, MAI „a pierdut peste 75.000 de oameni în ultimii 10 ani și lucrăm cu un deficit de personal în medie de aproximativ 23%, pentru că profesiile ministerului sunt din ce în ce mai puțin atractive”.

