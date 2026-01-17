Prima pagină » Știri politice » Primarul din Botoșani spune că „din curtoazie” l-a primit pe Ilie Bolojan: „Nu sunt foarte optimist. Am ajuns la limită, există un disconfort”. Ce i-a spus premierului

Primarul din Botoșani spune că „din curtoazie” l-a primit pe Ilie Bolojan: „Nu sunt foarte optimist. Am ajuns la limită, există un disconfort”. Ce i-a spus premierului

17 ian. 2026, 12:32, Știri politice

Primarul PSD din Botoșani l-a primit astăzi pe premierul Ilie Bolojan „din curtoazie”. Cosmin Andrei i-a prezentat problemele cu care se confruntă orașul Botoșani, în speranța că va primi sprijin din partea Executivului, dar, în urma discuțiilor avute cu premierul, edilul spune că nu este „optimist”.

„Din curtoazie și dintr-un interes administrativ am acceptat să avem această discuție cu domnul prim-ministru, în urma cărora nu sunt foarte optimist, și nu spun acest lucru într-un mod subiectiv, ci ținând cont și de contextul economic”, spune primarul Botoșaniului.

Edilul spune că a ajuns „la limită”. Andrei i-a înșirat lui Bolojan problemele cu care se confruntă municipiul.

„Am pus pe lista de discuții principalele obiective care țin de municipiul Botoșani, bineînțeles, și aici am discutat despre Spitalul de Boli Paliative, despre Stadionul Municipal, despre plățile întârziate în infrastructura școlară, care pun serioase probleme constructorilor. Am ajutat acești constructori cu fonduri din bugetul local atât cât am putut, dar am ajuns la limită. Există un disconfort pe acest subiect”, spune Cosmin Andrei.

Primarul a trecut apoi la „chestiuni principiale”, pe care ar vrea ca Bolojan „să le îmbrățișeze”.

„Am discutat și chestiuni principiale, pe mi-ar plăcea ca domnul prim-ministru să le îmbrățișeze în ceea ce privește subsidiaritatea Uniunii Europene, decizia transferată către autoritățile locale, o mai mare putere de decizie și o plajă de manevră din punct de vedere financiar. Noi cunoaștem cel mai bine care sunt necesitățile orașului”

PSD a boicotat întâlnirea cu primarii de la Iași, dar nu la Botoșani

Politica de o austeritate extremă a Guvernului începe să aibă oponenți chiar în coaliție. Astfel, primarii PSD din judeţul Iaşi nu participă la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, prezent vineri în municipiu. PSD Iaşi a avut un mesaj dur referitor la vizita acestuia în județ. Întâlnirea cu ”premierul „Taie-Tot” este una formală, nu vrem să legitimăm austeritatea, au transmis primarii social-democrați din județul nordic al țării.

Primarii PSD din judeţul Iaşi au anunțat că nu vor participa la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, care va fi prezent vineri în capitala Moldovei, conducerea PSD Iaşi motivând că întrunirea este pur formală şi că, în plus, deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate. De altfel, nu este o reacție izolată, chiar un prima liberal contestând aceste măsuri.

După Iași, premierul Ilie Bolojan este huiduit și la Botoșani: „Huo! La Oradea cu tine!". Se scandează și „Jandarmeria apără hoția!". Revoltă și împotriva șefului Consiliului Județean al PNL: „Hoții!"

Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași. Mai mulți oameni i-au strigat "trădătorule" și "demisia"

