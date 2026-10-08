Prima pagină » Știri politice » PSD cere în continuare mandatul pentru formarea guvernului, dar ia în calcul și anticipatele dacă nu trece Cabinetul Luca Niculescu

PSD cere în continuare mandatul pentru formarea guvernului, dar ia în calcul și anticipatele dacă nu trece Cabinetul Luca Niculescu

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că social-democrații vor continua să ceară mandatul pentru formarea Guvernului, dar nu exclud alegerile anticipate dacă nici Guvernul propus de Luca Niculescu nu va obține votul Parlamentului. „Vreau să fiu foarte clar, nu trebuie să excludem scenariul anticipatelor”, a precizat liderul social- democraților după întrevederea cu premierul desemnat.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Nu trebuie să excludem scenariul anticipatelor”

Și și. Și știți de ce acest răspuns? Pentru că l-am cerut mandatul… Cred că Marian Neacșu a fost cu mine la ultimele consultării de la Cotroceni. Nu l-am cerut. Am solicitat mandatul, ăsta a fost verbul folosit, mandatul de prim-ministru. Noi la PSD, eu fiind cel desemnat de către colegii mei, dacă exista o altă propunere din interiorul PSD, evident că stăteam la masă și discutam, așa că v-am dat răspunsul cu și și, fiindcă nu depinde doar de noi”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a precizat însă că alegerile anticipate nu trebuie excluse din scenariile luate în calcul.

Dar nu trebuie să excludem, și vreau să fiu foarte clar, nu trebuie să excludem scenariul anticipatelor, fiindcă pare că în acest moment în interiorul unei anumite foste majorități, la care putem să adăugăm poate și o zonă de neafiliați, care între timp, de la alegerile din 2024, au ieșit și s-au dus într-o zonă din aceasta neafiliată, pare că nu se coagulează o majoritate”, a declarat Grindeanu.

Și atunci soluția anticipatelor poate să fie una care să rămână valabilă, evident”, a spus Sorin Grindeanu.

Grindeanu vrea un guvern PSD-PNL-UDMR, fără USR

Luca Niculescu a început, joi, negocierile cu formațiunile politice. Primul partid cu care premierul desemnat a discutat a fost PSD, iar Sorin Grindeanu a susținut o conferință de presă imediat după discuțiile de la sediul partidului. Liderul social-democraților a transmis că partidul își dorește să fie parte a soluției și a făcut presiuni pe PNL și UDMR să intre în guvernul Niculescu, alături de PSD.

Comentarii 1
  • Constantin Enescu

    Slugilor de la psd, chiar nu vă vine să vomitați la circul ieftin pe care îl faceți! Ați primit ordin să-l votați pe cel mai decorat „român” de către statul francez, așa că treceți la executare! Marș loazelor!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Sorin Grindeanu spune că discuțiile cu echipa premierului desemnat sunt „constructive”, însă rezultatul se va vedea în programul de guvernare
14:28
Sorin Grindeanu spune că discuțiile cu echipa premierului desemnat sunt „constructive”, însă rezultatul se va vedea în programul de guvernare
VIDEO George Simion susține că Luca Niculescu va conduce un guvern PSD votat de Bolojan
14:22
George Simion susține că Luca Niculescu va conduce un guvern PSD votat de Bolojan
JUSTIȚIE Fost ministru va primi despăgubiri pentru afectarea reputației în dosarul „Albumul”. Suma este de 20 de ori mai mică decât cea cerută în instanță
14:06
Fost ministru va primi despăgubiri pentru afectarea reputației în dosarul „Albumul”. Suma este de 20 de ori mai mică decât cea cerută în instanță
REACȚIE Victoria Stoiciu contraatacă în scandalul legii care ar dezincrimina consumul de droguri: „Cine se opune acestui proiect face automat un serviciu, conștient sau nu, traficanților”
13:47
Victoria Stoiciu contraatacă în scandalul legii care ar dezincrimina consumul de droguri: „Cine se opune acestui proiect face automat un serviciu, conștient sau nu, traficanților”
FLASH NEWS PNL refuză ”oferta” PSD de a guverna împreună în Guvernul Niculescu. Reacția liberalilor după apelul făcut de Grindeanu
13:37
PNL refuză ”oferta” PSD de a guverna împreună în Guvernul Niculescu. Reacția liberalilor după apelul făcut de Grindeanu
FLASH NEWS Sorin Grindeanu face presiuni asupra PNL și UDMR pentru a intra în guvernul condus de Luca Niculescu, alături de PSD
13:10
Sorin Grindeanu face presiuni asupra PNL și UDMR pentru a intra în guvernul condus de Luca Niculescu, alături de PSD
Mediafax
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Digi24
Ludovic Orban, despre Luca Niculescu: „Este premierul nimănui, scos de Nicușor Dan ca un iepure din bagheta magică”
Cancan.ro
Medic estetician, ucis în plină zi în cabinetul său. Dr. Alexander nu a mai putut fi salvat
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Adevarul
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Mediafax
Premiul Nobel pentru Literatură 2026 ajunge în Canada. Cine este scriitoarea care a dat peste cap pronosticurile
Click
Dorian Popa explică imaginile în care apare încătușat: „Mi-am înțeles lecția și nu mă ascund”
Digi24
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu a mărturisit ce s-a întâmplat cu Valentina în ziua tragediei: 'S-ar fi certat cu
Ce se întâmplă doctore
Cea mai sănătoasă legumă din lume. E mai bună decât spanacul și are un scor nutrițional de nota 10!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A venit la RAR să-și recupereze talonul, dar inspectorii au descoperit ceva mult mai grav
Descopera.ro
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Turnul Babel a existat? Povestea biblică, urmele descoperite în Babilon și capodoperele inspirate de el
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
Marea modificare la semafoare a intrat în vigoare: ce trebuie să facă șoferii?!
ULTIMA ORĂ Rareș Bogdan, primele declarații la ieșirea de la DNA. Europarlamentarul susține că s-a văzut cu funcționarul pe care omul de afaceri Bogos voia să-l demită, la el acasă: „era strict să ascult o situație de posibil abuz”
14:38
Rareș Bogdan, primele declarații la ieșirea de la DNA. Europarlamentarul susține că s-a văzut cu funcționarul pe care omul de afaceri Bogos voia să-l demită, la el acasă: „era strict să ascult o situație de posibil abuz”
FLASH NEWS Poeta și eseista canadiană Anne Carson a câştigat Premiul Nobel pentru Literatură. Care sunt cele mai importante lucrări ale striitoarei
14:21
Poeta și eseista canadiană Anne Carson a câştigat Premiul Nobel pentru Literatură. Care sunt cele mai importante lucrări ale striitoarei
REACȚIE Daniel Zamfir pune condiții pentru votul PSD: „Nu dăm votul unui Guvern din care nu facem parte”
14:05
Daniel Zamfir pune condiții pentru votul PSD: „Nu dăm votul unui Guvern din care nu facem parte”
CONTROVERSĂ Premierul Slovaciei, reacție dură după ce o statuie care îl înfățișează pe Donald Trump dezbrăcat a fost expusă la Parlamentul European. „Este un semn al declinului întregii Uniuni Europene“
13:56
Premierul Slovaciei, reacție dură după ce o statuie care îl înfățișează pe Donald Trump dezbrăcat a fost expusă la Parlamentul European. „Este un semn al declinului întregii Uniuni Europene“
CONTROVERSĂ Skydance este noul proprietar al CNN. Directorul companiei, un prieten cu Trump, a luat o decizie privind politica editorială a rețelei TV de știri
13:53
Skydance este noul proprietar al CNN. Directorul companiei, un prieten cu Trump, a luat o decizie privind politica editorială a rețelei TV de știri
COMUNICAT Ce nu vedem sub București. De ce investițiile până în 2037 sunt decisive pentru dezvoltarea Capitalei în următoarele decenii
13:38
Ce nu vedem sub București. De ce investițiile până în 2037 sunt decisive pentru dezvoltarea Capitalei în următoarele decenii

Cele mai noi

Trimite acest link pe