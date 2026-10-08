PSD cere în continuare mandatul pentru formarea guvernului, dar ia în calcul și anticipatele dacă nu trece Cabinetul Luca Niculescu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că social-democrații vor continua să ceară mandatul pentru formarea Guvernului, dar nu exclud alegerile anticipate dacă nici Guvernul propus de Luca Niculescu nu va obține votul Parlamentului. „Vreau să fiu foarte clar, nu trebuie să excludem scenariul anticipatelor”, a precizat liderul social- democraților după întrevederea cu premierul desemnat.

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„Nu trebuie să excludem scenariul anticipatelor”

„Și și. Și știți de ce acest răspuns? Pentru că l-am cerut mandatul… Cred că Marian Neacșu a fost cu mine la ultimele consultării de la Cotroceni. Nu l-am cerut. Am solicitat mandatul, ăsta a fost verbul folosit, mandatul de prim-ministru. Noi la PSD, eu fiind cel desemnat de către colegii mei, dacă exista o altă propunere din interiorul PSD, evident că stăteam la masă și discutam, așa că v-am dat răspunsul cu și și, fiindcă nu depinde doar de noi”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a precizat însă că alegerile anticipate nu trebuie excluse din scenariile luate în calcul.

„Dar nu trebuie să excludem, și vreau să fiu foarte clar, nu trebuie să excludem scenariul anticipatelor, fiindcă pare că în acest moment în interiorul unei anumite foste majorități, la care putem să adăugăm poate și o zonă de neafiliați, care între timp, de la alegerile din 2024, au ieșit și s-au dus într-o zonă din aceasta neafiliată, pare că nu se coagulează o majoritate”, a declarat Grindeanu.

„Și atunci soluția anticipatelor poate să fie una care să rămână valabilă, evident”, a spus Sorin Grindeanu.

Grindeanu vrea un guvern PSD-PNL-UDMR, fără USR

Luca Niculescu a început, joi, negocierile cu formațiunile politice. Primul partid cu care premierul desemnat a discutat a fost PSD, iar Sorin Grindeanu a susținut o conferință de presă imediat după discuțiile de la sediul partidului. Liderul social-democraților a transmis că partidul își dorește să fie parte a soluției și a făcut presiuni pe PNL și UDMR să intre în guvernul Niculescu, alături de PSD.