Partidul Social Democrat decide miercuri, în ședința Consiliului Politic Național, dacă intră în Guvernul Luca Niculescu cu propriii miniștri, dacă susține Executivul prin vot în Parlament sau dacă rămâne în afara guvernării. Președintele formațiunii, Sorin Grindeanu a anunțat că vor fi 3 variante de Guvern pe care liderii PSD le vor analiza în ședință.

Consiliul Național al PSD se reunește miercuri, de la ora 16:00, la Vila Lac, pentru a decide cum se va implica în viitorul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu.

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Premierul desemnat este așteptat joi să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Luca Niculescu a declarat că toate variantele rămân posibile: un guvern politic, unul hibrid, cu miniștri politici și tehnocrați, sau un guvern format exclusiv din tehnocrați.

Sorin Grindeanu a anunțat că vor fi 3 variante de Guvern pe care liderii PSD le vor analiza

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, marți seară, la România TV, că le va prezenta colegilor săi trei variante de Guvern. Acesta a spus că susține o formulă de guvernare alături de PNL și UDMR și a respins varianta unui guvern tehnocrat, propusă de Luca Niculescu. Liderul PSD a spus că ar fi un executiv slab, fără susținere clară, și a făcut referire la experiența din 2015-2016. El a cerut partidelor să depășească neînțelegerile și să găsească o soluție comună.

„Avem varianta în care nu votăm. (…) Există prima variantă dintre cele prezentate de prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu: un guvern tehnocrat, care, cel puțin la prima vedere și din perspectiva mea, nu este o variantă solidă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă respinge ideea unui guvern tehnocrat, Sorin Grindeanu a spus că un astfel de guvern ar fi unul slab și al „nimănui”.

„Da, pentru că ăsta e un guvern slab, ăsta e un Guvern care de-a doua zi va fi Guvernul nimănui. Am mai avut exemplul ăsta în 2015-2016. Nu suntem într-o perioadă în care să facem experimente. Suntem într-o perioadă în care cred că trebuie să facem un efort comun toți, trebuie să lăsăm de la noi anumite lucruri care ne-au despărțit și să găsim acea cale de a merge mai departe. Am văzut că ceilalți au luat la mișto acest apel al meu”.

A treia variantă prezentată de liderul PSD este formarea unui guvern politic, cu mai multe formule posibile, inclusiv un guvern condus de social-democrați sau unul susținut de mai multe partide.

„A treia variantă este aceea de a avea un guvern, să spunem, politic, și aici se deschid diverse variante. Eminamente PSD-ist sau poate să fie un guvern PSD-ist, poate să fie un guvern PSD-ist plus… Ceea ce îmi doresc să fie din mai multe formațiuni politice, să fie o majoritate”.

PNL rămâne în Opoziție și ia în calcul un acord cu Niculescu

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat că formaţiunea ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu, iar documentul nu va reprezenta un acord de coaliţie şi nu va presupune participarea PNL la Guvern, ci va stabili doar condiţiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea ţării în următoarele şase luni. Ilie Bolojan a mai precizat că „PNL va rămâne partid de opoziţie”.

„PNL va rămâne partid de opoziție. Vom susține însă politicile Guvernului Niculescu atunci când acestea servesc interesului României și respectă câteva principii fundamentale: atingerea țintei de deficit și păstrarea disciplinei fiscale, punerea economiei pe baze sănătoase și protejarea investițiilor, folosirea responsabilă a banului public și respectarea angajamentelor europene”, a transmis preşedintele PNL, Ilie Bolojan, pe Facebook.

UDMR votează cu ambele mâini Guvernul Niculescu

Și președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că Uniunea va vota guvernul şi programul de guvernare cu care va veni în faţa Parlamentului Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD. El mai spune că UDMR este pregătit să semneze şi un acord de susţinere cu Luca Niculescu pentru toate proiectele guvernamentale.

„Vom vota guvernul şi programul de guvernare cu care va veni în faţa Parlamentului domnul Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD”, a anunţat liderul UDMR.

Liderul UDMR a mai spus că prioritatea este depășirea blocajului politic și formarea unui guvern cu puteri depline cât mai curând, posibil chiar vineri sau cel târziu luni.