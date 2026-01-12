Prima pagină » Știri politice » Radu Marinescu dezvăluie că acordul Mercosur nu a fost avizat de ministerul Justiției: „Documentul nu a ajuns la Minister. Nu cunoaștem conținutul”

Radu Marinescu dezvăluie că acordul Mercosur nu a fost avizat de ministerul Justiției: „Documentul nu a ajuns la Minister. Nu cunoaștem conținutul”

Ruxandra Radulescu
12 ian. 2026, 20:27, Știri politice

Ministrul Radu Marinescu a declarat că acordul Mercosur, aprobat de România, nu a avut avizul ministerului Justiției. Proiectul Mercosur nu a avut nici aprobarea Ministerului Agriculturii și nici nu a fost discutat în coaliție  cu toate acestea, Ministerul de Externe a aprobat proiectul, cu susținerea lui Nicușor Dan.

„Documentul nu a ajuns la ministerul Justiției, nu ne-am putut exprima punctul de vedere și nu ii cunoastem nici continutul ca sa ii facem o evaluare de legalitate. Ce pot sa va spun eu este ca daca acest memorandum are ca avizator ministerul justitiei, el trebuie sa intre la ministerul justitiei si sa primeasca avizarea corespunzatoare apoi sa treaca pe la toti avizatorii si apoi sa intre intr-o sedinta de guvern”, a declarat Radu Marinescu, la DIGI 24.

Kelemen Hunor critică acordul Mercosur: „Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat dur la aprobarea acordului comercial UE-MERCOSUR și a afirmat că decizia nu a fost discutată niciodată în coaliția de guvernare.

Kelemen Hunor a subliniat că aprobarea acordului este un gest inacceptabil și că Ministerul de Externe nu a ținut cont de punctul de vedere al Ministerului Agriculturii:

„E o chestiune extrem de nuanțată. Nu trebuia aprobat acum, trebuia așteptat cel puțin până în februarie – martie, indiferent de presiuni.

La noi nu a existat o dezbatere publică. Iarăși lipsă de transparență totală. Ministerul Agriculturii spune un lucru, Ministerul de Externe nu ține cont de ce spune Ministerul Agriculturii. Inacceptabil. Măcar să stai 2-3 săptămâni, să spui în COREPER (Consiliul UE – n.red.) că avem nevoie de 2 săptămâni.

Nu era o chestie de viață și de moarte, fiindcă atunci se pune problema de ce mai ai ministere de linie, de ce mai ceri punctul de vedere dacă tu de la Externe știi mai bine. În coaliție noi nu am discutat. Inacceptabil. Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic, în coaliție niciodată nu am discutat.

Deci, din acest punct de vedere, eu cred că e nevoie de un astfel de acord, dar nu poți să faci ”hai repede”, după 10 ani sau de când se negociază MERCOSUR.”, a declarat liderul UDMR pentru G4 Media.

FOTO: Mediafax

