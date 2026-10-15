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Miruță constată că s-au înmulțit incidentele cu nave și drone și reamintește ce știe toată lumea: că România nu e o țară aflată în război

Miruță constată că s-au înmulțit incidentele cu nave și drone și reamintește ce știe toată lumea: că România nu e o țară aflată în război
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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, descrie o situație tot mai tensionată la Marea Neagră, cu explozii raportate de nave comerciale, atacuri cu drone și pătrunderi repetate ale aparatelor fără pilot în spațiul aerian românesc. În loc să ofere explicații convingătoare despre limitele capacității de reacție a statului român, oficialul insistă asupra faptului că România nu este o țară aflată în război. O precizare care nu schimbă însă realitatea incidentelor produse în apropierea litoralului românesc.

Într-o postare publicată pe Facebook, Miruță a prezentat un bilanț alarmant al ultimelor 24 de ore: trei incidente la nivelul mării și alte trei în spațiul aerian național. Potrivit ministrului, nava Sea Destiny a raportat o explozie în apropiere, fără să fie afectată, în timp ce Yara J a semnalat o explozie la bord, în apele teritoriale. Un al treilea incident a vizat un tanc chimic cu destinația Republica Moldova, atacat cu drone în afara apelor teritoriale, în urma căruia au fost raportate persoane dispărute.

În paralel, ministrul a enumerat trei incidente distincte în care drone au pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc, în apropiere de Sfântu Gheorghe și Sulina. Acestea se adaugă altor ținte aeriene monitorizate în proximitatea României, într-un context regional în care atacurile asociate războiului din Ucraina generează riscuri tot mai mari pentru navigație și securitatea litoralului.

Bilanțul incidentelor, urmat de explicații despre înzestrare

După enumerarea incidentelor, Radu Miruță a prezentat programul de înzestrare al Armatei Române, menționând sisteme antiaeriene, radare de joasă altitudine, nave de patrulare, elicoptere și echipamente destinate combaterii dronelor. Ministrul a descris tehnologia drept una de ultimă generație și a susținut că România a făcut progrese importante atât în pregătirea militarilor, cât și în dotarea acestora.

Problema este că prezentarea unor programe de achiziții nu răspunde automat întrebărilor ridicate de incidentele repetate. Ce poate face România atunci când dronele ajung în spațiul aerian național? Cât de repede pot fi identificate și neutralizate amenințările? Și care sunt limitele actuale ale sistemelor de supraveghere și apărare? Acestea sunt întrebările la care publicul așteaptă răspunsuri concrete, nu doar o enumerare a echipamentelor aflate în programul de înzestrare.

Într-o intervenție televizată, Miruță a susținut că așteptarea ca orice obiect care zboară, oriunde în Marea Neagră, să fie detectat și interceptat este nerealistă, invocând dimensiunile regiunii maritime. Totodată, a cerut o prezență aliată mai consistentă și a propus coordonarea regională a răspunsului la incidente.

Dinel Miruță invocă faptul că România nu este o țară aflată în război

În finalul mesajului său, ministrul amintește că România nu este o țară aflată în război și susține că autoritățile militare fac toate demersurile necesare, în limitele mijloacelor disponibile. Miruță consideră că incidentele din Marea Neagră trebuie să primească o abordare regională și multinațională, nu să fie tratate exclusiv ca probleme naționale.

Afirmația că România nu se află în război nu poate ține locul unei explicații despre vulnerabilitățile pe care le scot la iveală incidentele de acest tip. Faptul că țara nu este parte a conflictului nu înseamnă că riscurile pentru navigație, populație și securitatea națională pot fi tratate ca simple efecte colaterale ale războiului din vecinătate.

De altfel, chiar Miruță afirmă că incidentele repetate nu trebuie să devină o normalitate și că România trebuie să reacționeze diplomatic. A rămas însă de clarificat cum se traduc aceste demersuri în măsuri concrete, capabile să reducă riscul unor noi pătrunderi ale dronelor și să protejeze navele care tranzitează zona.

În timp ce ministrul descrie amploarea amenințărilor și enumeră investițiile militare, întrebarea esențială rămâne aceeași: cât de bine poate România să își protejeze efectiv spațiul aerian și interesele maritime atunci când incidentele se repetă la granița unui război care continuă să genereze riscuri în regiune?

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