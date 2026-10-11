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Rareș Bogdan, pregătit să renunțe la Bruxelles pentru a face parte din Cabinetul Luca Niculescu. Europarlamentarul susține că cel puțin 25 de parlamentari PNL sunt hotărâți să voteze pentru învestirea noului Guvern

Ruxandra Radulescu
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Rareș Bogdan a declarat duminică, 11 octombrie, la Antena 3 CNN, că, este pregătit să renunțe la mandatul de europarlamentar, dacă Guvernul Luca Niculescu este învestit și i se va propune să facă parte din noul Cabinet. Potrivit lui Rareș Bogdan, există 25 de parlamentari liberali, care îl susțin pe Luca Niculescu.

Întrebat dacă ar accepta să părăsească Parlamentul European pentru o eventuală funcție de ministru în Executivul Niculescu, Rareș Bogdan a declarat că este dispus să intre la guvernare.

„Sunt unul dintre cei care aş putea să stau deoparte foarte bine, dar nu pur şi simplu refuz asta. Eu cred foarte mult în România”, a precizat Rareș Bogdan.

„Eu sunt unul dintre cei care vreau să guvernăm România. Nu m-aş gândi niciodată la confortul personal, versus ce ar trebui să facem cu ţara”, a adăugat liberalul.

Rareș Bogdan: „Suntem 25. E posibil să ajungem la 27-28”

De asemenea, Rareș Bogdan a precizat că numărul colegilor de partid dispuși să voteze guvernul Luca Niculescu e în creștere, iar la momentul actual sunt cel puțin 25 de parlamentari liberali care îl susțin pe premierul desemnat.

„Noi suntem astăzi, vineri ne-am văzut, suntem 25 şi mai sunt 3-4 oameni care încearcă, s-au trezit. E posibil să ajungem la 27-28”, a spus Rareș Bogdan despre liberalii care ar susține guvernul.

Rareș Bogdan: Trebuie să fie un Guvern politic

Rareș Bogdan consideră că Luca Niculescu are șanse să obțină votul Parlamentului, dar insistă că noul Cabinet trebuie să fie unul politic.

„Cred că Niculescu poate să treacă acest guvern și trebuie ajutat să treacă, dar cred că trebuie să fie un guvern politic”, este de părere europarlamentarul.

„Nu mai putem avea o altă nominalizare”

Totodată acesta consideră că Guvernul Luca Niculescu ar putea fi ultima șansă pentru evitarea alegerilor anticipate.

„Eu vă spun ceva și s-ar putea să șocheze. Nu cred că se mai poate, nu mai putem avea o altă nominalizare”, a declarat Rareș Bogdan.

Acesta a explicat că un nou eșec în ceea ce privește învestirea unui Guvern cu puteri depline ar genera o presiune pe Nicușor Dan din partea partidelor politice de a declanșa alegeri parlamentare.

„În momentul în care cade guvernul, cred că președintele va fi forțat, pe de o parte, de USR, PNL, parțial UDMR și AUR, care vor forța alegerile anticipate. Se va crea o masă de presiune, aparent imposibilă, dar care va cere anticipate”, a spus el.

Luca Niculescu, o nouă rundă de negocieri cu partidele pentru formarea Guvernului

Luca Niculescu, a patra propunere a președintelui Nicușor Dan, pentru formarea Guvernului, continuă luni, 12 octombrie, consultările cu reprezentanții partidelor și grupurilor parlamentare pentru învestirea noului Executiv.

Acesta ar urma ca joi să-și prezinte programul de guvernare, moment urmat de noi consultări cu partidele politice. Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi în plenul Parlamentului pentru învestirea Excutivului.

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