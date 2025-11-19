Războiul pentru Primăria Capitalei se mută pe lumea cealaltă. Mihai Șora: „Cătălin Drulă devine, de facto, nevotabil”

Războiul pentru Primăria Capitalei se mută în lumea celor drepți. Pe pagina de Facebook a filosofului Mihai Șora, care a murit în urmă cu aproape trei ani, a apărut un comentariu legat de alegerile din 7 decembrie, pentru funcția de primar general al Capitalei.

„Și așa ni se ușurează alegerea: Cătălin Drulă devine, de facto, nevotabil. A pierdut scaunul de primar pe mâna președintelui: nu renunți la un consilier precum Ludovic Orban, aruncându-l peste bord ca pe o măsea stricată, doar pentru a-ți consolida puterea.

Sună, poate, romantic, dar politica înseamnă onoare și verticalitate, întâi de toate. Iar revocarea lui Ludovic Orban este departe de aceste coordonate”, este postarea apărută marți pe contul de socializare al filosofului care a murit pe 25 februarie 2023, la vârsta de 106 ani.

