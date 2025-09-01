REACȚIA lui Sorin Grindeanu la informațiile privind amenințarea cu demisia a lui Bolojan: Eu am fost acolo

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, nu confirmă, dar nici nu infirmă episodul tensionat din ședința coaliției, de duminică seară.

Potrivit informațiilor Gândul, Ilie Bolojan și-ar fi amenințat colegii de coaliție cu demisia, dacă PSD blochează reforma administrației locale.

„De unde aveți asta? Eu am fost acolo”, răspunde zâmbind liderului PSD, la întrebările jurnaliștilor.

Momentul tensionat, relatat de Gândul, a avut loc după 4 ore de discuții aprinse pe pachetul de reformă a administrație publice.

„Nu are rost să mai stau, în condițiile acestea!”, le-a spus Bolojan liderilor Coaliției.

Luni, liderii coaliției s-au reunit, din nou, pentru a se înțelege pe forma finală a celor cinci pachete de măsuri. pe care premierul își va angaja răspunderea în câteva ore.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: