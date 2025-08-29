Reformă în premieră în spitale. Ministrul Sănătății anunță că șefii de secție vor fi numiți prin CONCURS, nu direct de universități

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunță modificări importante în sistemul de sănătate. Șefii de secție din spitale nu vor mai fi numiți direct de către universități, ci vor ocupa poziția de conducere printr-un concurs bazat pe indicatori de performanță evaluați anual.

Principalele modificări în sistemul de sănătate vizează reorientarea pacienților din zona de spitalizare continuă către medicina primară și medicina de ambulatoriu de specialitate, precum și regândirea indicatorilor de performanță pentru șefii unităților sanitare.

„Ocuparea poziției de șef de secție se va face printr-un concurs bazat pe indicatori de performanță care vor fi evaluați la rândul lor anual de către comitetul director al unității sanitare. Condiția minimală pentru ocuparea poziției de șef de secție este de a fi cadru universitar, dar nu cel mai mare în grad, ci un cadru universitar cu funcție de predare”, a declarat Rogobete, după ședința de Guvern.

În medicina primară, se schimbă modul de decontare a serviciilor în cabinetele de medicină de familie. Până în 2027, doar 20% din bugetul alocat se va duce pentru plata per capita, iar 80% va fi decontat în funcție de numărul de servicii pe care medicii de familie le raportează.

Aceste modificări vor genera o economie estimată la aproximativ 3,2 miliarde lei pentru anul viitor, bani care vor fi redistribuiți în programele de sănătate.

„Regândirea și realocarea resurselor într-un mod mai eficient pot veni în sprijinul pacienților”, a precizat ministrul.

Punctul de plată în ambulatoriile de specialitate va crește la 8 lei de la 1 ianuarie 2026, respectiv de la 1 ianuarie 2027, față de propunerea inițială de creștere la 6,50 lei de la 1 octombrie, care nu a fost posibilă din motive bugetare.

De asemenea, se mărește procentul pentru medicamentele generice cu 0,6% și pentru cele inovative cu 1,7%, măsură care va aduce un venit suplimentar bugetului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX

