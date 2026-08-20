USR continuă atacurile la adresa Gândul, iar conferința de presă organizată după ședința în care Dominic Fritz a fost reconfirmat în funcția de președinte al partidului s-a transformat într-un nou episod de confruntare cu presa. Reporterul Gândul a fost blocat în timp ce își formula întrebarea, iar purtătorul de cuvânt al USR, Cristian-Gabriel Seidler, a catalogat contextul prezentat de jurnalist drept „afirmație politică” și l-a acuzat că a prezentat „minciuni”.

Este un nou atac al partidului la adresa presei, atunci când nu primește întrebările tolerate sau care nu pun partidul în lumină favorabilă.

Gândul protestează ferm față de atitudinea membrilor USR prezenți la conferința de presă și denunță public maniera agresivă în care reprezentanții unui partid politic au ales să se raporteze la un jurnalist care încerca să își exercite profesia și să obțină un răspuns la o întrebare legitimă. De altfel, de la microfon, Cristian Seidler a acuzat Gândul că operează cu „semi-adevăruri”, iar numai câteva secunde mai târziu, a lansat chiar el un Fake News, pe care Gândul îl demontează. Din nou.

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La finalul ședinței Comitetului Politic USR în care Dominic Fritz a fost reconfirmat la șefia partidului, miniștrii formațiunii și o parte dintre parlamentari au participat la o conferință de presă condusă de Cristian-Gabriel Seidler, purtătorul de cuvânt al USR, la sediul central al formațiunii. Reporterul Gândul a încercat să afle de la reprezentanții USR cum explică schimbarea de discurs a partidului față de instituțiile statului, în funcție de deciziile pe care acestea le iau și dacă afectează sau nu interesele partidului.

„Ce credeți că înțeleg cetățenii când văd poziționările dumneavoastră de-a lungul vremii și schimbările de discurs în funcție de oportunitățile politice?”, este întrebarea care i-a deranajat pe membrii USR prezenți la conferința de presă.

Înainte de a formula întrebarea propriu-zisă însă, jurnalistul Gândul a prezentat contextul în care aceasta urma să fie adresată, făcând referire la pozițiile exprimate de USR, de-a lungul timpului, față de ANI, CCR și DNA. Reporterul nu a apucat însă să își ducă prezentarea până la capăt deoarece reprezentanții USR au intervenit încă din timpul expunerii contextului, au contestat caracterul acestuia și l-au acuzat pe jurnalist că face afirmații politice mincinoase.

„Când ANI dădea decizii împotriva adversarilor USR, era o instituție fundamentală pentru democrație, acum e PSD-istă. Când CCR anula alegerile, salva democrația, acum că a decis altfel decât interesele USR, îngroapă democrația. Când DNA ancheta PSD-iști sau PNL-iști, spuneați că procurorii își fac treaba, când au început să ancheteze USR-iști, procurorii au devenit «borfași»”, a fost contextul prezentat de jurnalistul Gândul.

Reporterul Gândul, blocat de USR înainte să-și formuleze întrebarea. Seidler: „Aștept întrebări, nu comentarii politice”

Mai mult decât atât, purtătorul de cuvânt, Cristian-Gabriel Seidler, a intervenit și a precizat că, până în acel moment, jurnalistul ar fi făcut „doar o afirmație politică” și a subliniat că, în cadrul conferinței de presă, USR așteaptă „întrebări, nu comentarii politice”.

„Sigur, e conferința noastră de presă în care aștept întrebări, nu comentarii politice. Vă mulțumesc pentru afirmația politică pe care ați făcut-o”, a spus purtătorul de cuvânt al USR.

Numai că ceea ce reprezentatul USR-ului a calificat drept o „afirmație politică” era, de fapt, contextul unei întrebări jurnalistice. Reporterul nu își exprimase o opinie politică proprie și nu formula o concluzie, ci le prezenta membrilor partidului o serie de poziționări publice pentru a le cere, ulterior, o explicație.

Pentru membrii USR, contextul este parte a unei întrebări de presă, în special atunci când jurnalistul îi cere unui politician să explice o schimbare de discurs sau de poziționare. Fără prezentarea faptelor și a declarațiilor din trecut, întrebarea ar fi fost complet lipsită de elementele care explică exact motivul pentru care este adresată.

Purtătorul de cuvânt al USR nu a răspuns la întrebare și a mutat discuția la decizia CCR

Seidler nu s-a oprit însă la acuzația că jurnalistul Gândul ar fi făcut o „afirmație politică”. Purtătorul de cuvânt al USR a susținut că acesta ar fi prezentat „semi-adevăruri”, pe care le-a asociat apoi cu „minciunile”.

„Ați citit parțial și ați susținut niște semi-adevăruri, cred că se numesc minciuni”, a afirmat Seidler.

În loc să răspundă întrebării despre schimbarea de discurs a partidului în funcție de oportunitățile politice, purtătorul de cuvânt al USR a preferat să vorbească despre decizia Curții Constituționale în cazul lui Dominic Fritz. Seidler a susținut că o lege din 2026 nu poate fi aplicată unui eveniment din 2020 fără să apară problema retroactivității și a invocat principiul neretroactivității legii, pe care l-a prezentat drept un principiu fundamental al statului de drept.

„Dar esența chestiunii de astăzi este o decizie a Curții Constituționale care ne spune, ne cere să credem că o lege din 2026 aplicată pe un eveniment din 2020 nu ar fi retroactivă. Asta poate să înțeleagă chiar și un neabsolvent de drept. (…) Curtea Constituțională, prin majoritatea judecătorilor săi de la PSD, să fie foarte clar pentru cine nu știe, judecătorii de la Curtea Constituțională sunt numiți la ordinul politic, pe interese politice”, a spus Cristian-Gabriel Seidler.

La câteva secunde după ce a acuzat Gândul de „semi-adevăruri”, Seidler a făcut o afirmație falsă despre componența CCR

În timp ce acuza ziarul că prezintă „semi-adevăruri” și „minciuni”, iar întrebarea jurnalistului rămânea fără răspuns, Seidler a făcut, la câteva secunde distanță, o afirmație falsă despre componența Curții Constituționale. Purtătorul de cuvânt al USR a susținut că decizia CCR în cazul „amendamentului Fritz” a fost luată de „majoritatea judecătorilor săi de la PSD”.

Afirmația acestuia este contrazisă de componența votului, așa cum Gândul a relatat anterior. „Amendamentul Fritz” a trecut cu 5 voturi pentru și 3 împotrivă, iar unul dintre cei patru judecători propuși de PSD, Bogdan Licu, a lipsit de la ședință. Astfel, doar trei dintre cei patru judecători propuși de Partidul Social Democrat au participat la ședința în care a fost luată decizia. Cei cinci judecători care au decis constituționalitatea amendamentului au fost Cristian Deliorga, Mihai Busuioc și Gheorghe Stan, propuși de PSD, Mihaela Ciochină, propusă de președintele României, și Asztalos Csaba Ferenc, propus de UDMR.

Prin urmare, trei dintre cele cinci voturi au aparținut unor judecători propuși de PSD, în timp ce celelalte două au venit de la judecători propuși de președintele României și de UDMR. Mai mult, tocmai aceste două voturi au înclinat balanța în cazul „amendamentului Fritz”. Fără voturile judecătorilor Mihaela Ciochină și Asztalos Csaba Ferenc, rezultatul ar fi fost 3 la 3 între judecătorii prezenți.

Întrebarea Gândul a rămas fără răspuns

În tot acest schimb de replici, întrebarea reporterului Gândul a rămas fără un răspuns din partea reprezentanților USR. În schimb, aceștia au contestat contextul în care jurnalistul își formula întrebarea și l-au acuzat de „afirmații politice” și „minciuni”. Atitudinea agresivă a unui partid politic nu va intimida o redacție de știri, iar jurnaliștii Gândul își vor face în continuare meseria, indiferent dacă unora le va plăcea sau nu și în pofida intimidărilor din partea celor care sunt la Putere.

O conferință de presă nu poate deveni un spațiu în care întrebările incomode sunt blocate înainte de a fi formulate, iar jurnalistul este atacat pentru simplul fapt că prezintă contextul necesar unei întrebări. Gândul își reafirmă dreptul de a pune întrebări, inclusiv întrebări incomode, și de a cere politicienilor explicații cu privire la propriile declarații și poziționări publice.

USR a amenințat în repetate rânduri ziarul

Episodul de la conferința de presă nu este unul izolat. În ultima perioadă, miniștrii USR și chiar partidul în sine au lansat în mod repetat atacuri la adresa Gândul, au acuzat publicația de „Fake News”, au contestat informațiile publicate de ziar și chiar au adresat amenințări și presiuni la adresa publicației.

Radu Miruță încearcă intimidarea presei și amenință Gândul

Ministrul demis al Apărării, care a fost considerat de USR potrivit și la Economie, Turism, Antreprenoriat sau chiar Transporturi, a lansat un atac virulent la adresa publicației independente Gândul și jurnaliștilor săi.

În încercarea de a suprima libera exprimare pentru articolele critice la adresa sa și a Guvernului, Radu Miruță a amenințat că va da ziarul în judecată pentru că a dezvăluit că, sub numele lui Radu Miruță, agenția de travel TUI România a fost licențiată chiar de el și, la câteva luni după, ministrul a achiziționat de la aceștia un pachet la un resort de lux de cinci stele din Turcia.

De altfel, ministrul a mai acuzat ziarul de minciuni și ne-a amenințat cu acțiune în instanță. Demontăm minciunile lui Radu Miruță. De altfel, Miruță nu este la prima „abatere” de a demonta un închipuit Fake News, așa cum Gândul a mai arătat, cu dovezi, sub titlul: Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă.

Și Diana Buzoianu a acuzat Gândul de „Fake News”

Și ministra demisă a Mediului, Diana Buzoianu, a acuzat Gândul de „Fake News” după ce a scris că ministra USR face angajări pe repede înainte la Apele Române. Ziarul a prezentat documentele și informațiile care au stat la baza articolului și chiar a stat de vorbă cu liderul de sindicat de la Apele Române care a confirmat că nimeni nu se angajează fără aprobarea ministrei.

La fel ca şi colegul său de partid şi de guvern, Radu Miruţă, Buzoianu a acuzat publicaţia Gândul de fake news, pe motiv că „grupurile de interese sunt tare supărate și urlă zilele astea că e revoltător să nu le mai fie prelungite din pix posturile celor care au întors ochii la corupție și au livrat dezastru în local. Voi ce credeți? A, și da, vom face plângere la CNA.”

Aşa cum am demontat acuzaţiile fără acoperire ale ministrului Apărării, am demontat și acuzațiile colegei sale, ministra Diana Buzoianu. Ultimul derapaj al partidului la adresa presei s-a produs chiar la finalul Comitetului pentru reconfirmarea președintelui Fritz, declarat de două instanțe din România în conflict de interese.