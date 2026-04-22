Robert Negoiță a respins eticheta de „bolojenist”. De altfel, Primarul Sectorului 3 a precizat că există și alți membri de partid care „gândesc similar”. El a mai susținut că nu înțelege motivul pentru care Ilie Bolojan ar trebui să se retragă din funcția de premier.

Robert Negoiță a fost întrebat, la Digi24, dacă este „bolojenit”. Întrebarea vine în contextul în care Primarul Sectorului 3 și-a declarat public sprijinul față de premierul Ilie Bolojan. Vă reamintim că, luni, cei 5.000 de membri PSD au votat online, printr-o aplicaţie, pentru retragerea sprijinului politic premierului Bolojan. În urma ședinței, 97,7% din voturi au fost în favoarea retragerii sprijinului.

„Nu sunt bolojenist”

Primarul Sectorului 3 a precizat că nu este „bolojenist” și că și alți membri PSD gândesc similar.

„Nu, nu sunt nici bolojenist, sunt cetățean în această țară și eu stau și văd pensii care n-au nicio legătură cu normalitatea (…) și nu sunt bolojenist, dar cred și eu într-o anumită normalitate și în anumite reforme care trebuie făcute și care, evident, trebuie să susținem pe cei care își asumă să facă reforme.

Am vorbit și cu colegi de partid, da. Să știți că nu sunt singurul care gândește similar. Și nu trebuie discutat aici pro sau contra o persoană, ci discutăm totuși de niște obiective și principii”, a spus Negoiță, miercuri, la Digi24.

„Cred că este în afara normalității”

Robert Negoiță a mai susținut că nu înțelege motivul pentru care i se cere lui Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, precum și retragerea PSD de la guvernare.

„Da, nu cred că e ok să… Eu nu știu să vă răspund la întrebarea asta. Sincer, nici eu n-am înțeles de ce trebuie să plece domnul Bolojan.

Dacă acest demers face ca PSD să rămână în opoziție, n-am decât să fiu consecvent și să susțin acest demers. Am spus-o și repet. În ultimii 15 ani, PSD a stat la guvernare aproximativ 13 ani și în cea mai mare perioadă cu premier. Cred că este în afara normalității. Și opoziție-putere face bine democrației și face bine oricărei structuri și face bine țării. Păi să stai tot timpul la guvernare. Nu cred că ăsta e principiul democrației”, a mai spus Primarul Sectorului 3.

Sursă foto: Mediafax Foto