Cum comentează Marco Rubio prezența dronelor rusești în spațiul aerian NATO/România a ridicat avioane F-16 de la Baza 86 Fetești

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei este „inacceptabilă și periculoasă”.

Afirmațiile oficialului american vin după ce Polonia a doborât drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian.

Rubio: „O evoluție inacceptabilă, nefericită și periculoasă”

Incidentul din Polonia a fost primul caz în care un stat NATO a deschis focul împotriva unor aparate de zbor rusești, de la începutul războiului din Ucraina.

„Considerăm că este o evoluție inacceptabilă, nefericită și periculoasă. Fără îndoială: dronele au fost lansate intenționat! Întrebarea este dacă dronele au fost trimise în mod specific în Polonia. Există și o serie de alte posibilități, dar cred că am dori să avem toate datele și să ne consultăm cu aliații noștri înainte de a lua decizii”, a declarat Marco Rubio.

Polonia a respins ipoteza că incursiunea ar fi fost accidentală, iar ministrul de Externe de la Varșovia a susținut că și-ar fi dorit ca Statele Unite să demonstreze solidaritate.

La ONU, Statele Unite au calificat încălcările spațiului aerian al Poloniei drept „alarmante” și au reafirmat angajamentul de a „apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”.

Rusia provoacă și România

Afirmațiile lui Marco Rubio au fost făcute înainte ca Rusia să provoace și România.

Două aeronave F-16 au interceptat, sâmbătă, 13 septembrie, o dronă detectată în nordul județului Tulcea. Drona nu a survolat zone locuite de populație și nu a reprezentat un pericol pentru populație, a transmis MApN.

Decolarea avioanelor de luptă din Baza 86 Aeriană Fetești a avut loc la ora 18:05 și s-a făcut pentru monitorizarea spațiului aerian de la granița cu Ucraina. La ora 18:12 a fost emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. La ora 18:23, F-16 au detectat drona în spațiul aerian românesc și au urmărit-o până la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche, când aceasta a dispărut de pe radar.

„Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației. În momentul emiterii comunicatului situația este monitorizată de sistemele radar ale MApN și aeronavele aflate în aer”, a transmis MApN.

„În urmă cu puțin timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost îndemnați să adopte măsuri de protecție”, a in format și IGSU.

Polonia a doborât drone rusești

Miercuri dimineață, Polonia a anunțat doborârea mai multor drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian, în noaptea de marți spre miercuri, fiind astfel înregistrată o premieră de când a izbucnit războiul din Ucraina.

Au fost găsite resturi de la mai multe drone, inclusiv în provinciile Lublin și Łódź. În unele cazuri, acestea au căzut pe câmpuri și clădiri rezidențiale, provocând pagube, dar nimeni nu a fost rănit. Aeroporturile Varșovia Chopin, Rzeszów-Jasionka, Varșovia Modlin și Lublin și-au suspendat operațiunile din motive de securitate.

Ulterior, autoritățile poloneze s-au reunit de urgență într-o ședință dedicată analizării acestei crize de securitate națională.

Polonia este stat membru NATO, așadar a fost încălcat și spațiul aerian al organizației militare. Totuși, la acest nivel s-a stabilit că nu a fost vorba de un atac la adresa Poloniei. În plus, chiar președintele Donald Trump a declarat public că este posibil ca dronele să fi intrat din greșeală în spațiul aerian al Alianței Nord-Atlantice.

