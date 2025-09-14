Prima pagină » Actualitate » Cum comentează Marco Rubio prezența dronelor rusești în spațiul aerian NATO/România a ridicat avioane F-16 de la Baza 86 Fetești

Cum comentează Marco Rubio prezența dronelor rusești în spațiul aerian NATO/România a ridicat avioane F-16 de la Baza 86 Fetești

14 sept. 2025, 11:24, Actualitate
Cum comentează Marco Rubio prezența dronelor rusești în spațiul aerian NATO/România a ridicat avioane F-16 de la Baza 86 Fetești

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei este „inacceptabilă și periculoasă”.

Afirmațiile oficialului american vin după ce Polonia a doborât drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian.

Rubio: „O evoluție inacceptabilă, nefericită și periculoasă”

Incidentul din Polonia a fost primul caz în care un stat NATO a deschis focul împotriva unor aparate de zbor rusești, de la începutul războiului din Ucraina.

„Considerăm că este o evoluție inacceptabilă, nefericită și periculoasă. Fără îndoială: dronele au fost lansate intenționat! Întrebarea este dacă dronele au fost trimise în mod specific în Polonia. Există și o serie de alte posibilități, dar cred că am dori să avem toate datele și să ne consultăm cu aliații noștri înainte de a lua decizii”, a declarat Marco Rubio.

Polonia a respins ipoteza că incursiunea ar fi fost accidentală, iar ministrul de Externe de la Varșovia a susținut că și-ar fi dorit ca Statele Unite să demonstreze solidaritate.

La ONU, Statele Unite au calificat încălcările spațiului aerian al Poloniei drept „alarmante” și au reafirmat angajamentul de a „apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”.

Rusia provoacă și România

Afirmațiile lui Marco Rubio au fost făcute înainte ca Rusia să provoace și România.

Două aeronave F-16 au interceptat, sâmbătă, 13 septembrie, o dronă detectată în nordul județului Tulcea. Drona nu a survolat zone locuite de populație și nu a reprezentat un pericol pentru populație, a transmis MApN.

Decolarea avioanelor de luptă din Baza 86 Aeriană Fetești a avut loc la ora 18:05 și s-a făcut pentru monitorizarea spațiului aerian de la granița cu Ucraina. La ora 18:12 a fost emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. La ora 18:23, F-16 au detectat drona în spațiul aerian românesc și au urmărit-o până la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche, când aceasta a dispărut de pe radar.

„Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației. În momentul emiterii comunicatului situația este monitorizată de sistemele radar ale MApN și aeronavele aflate în aer”, a transmis MApN.

„În urmă cu puțin timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost îndemnați să adopte măsuri de protecție”, a in format și IGSU.

Polonia a doborât drone rusești

Miercuri dimineață, Polonia a anunțat doborârea mai multor drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian, în noaptea de marți spre miercuri, fiind astfel înregistrată o premieră de când a izbucnit războiul din Ucraina.

Au fost găsite resturi de la mai multe drone, inclusiv în provinciile Lublin și Łódź. În unele cazuri, acestea au căzut pe câmpuri și clădiri rezidențiale, provocând pagube, dar nimeni nu a fost rănit. Aeroporturile Varșovia Chopin, Rzeszów-Jasionka, Varșovia Modlin și Lublin și-au suspendat operațiunile din motive de securitate.

Ulterior, autoritățile poloneze s-au reunit de urgență într-o ședință dedicată analizării acestei crize de securitate națională.

Polonia este stat membru NATO, așadar a fost încălcat și spațiul aerian al organizației militare. Totuși, la acest nivel s-a stabilit că nu a fost vorba de un atac la adresa Poloniei. În plus, chiar președintele Donald Trump a declarat public că este posibil ca dronele să fi intrat din greșeală în spațiul aerian al Alianței Nord-Atlantice.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Zelenski, despre incidentul din Tulcea: „Drona a pătruns10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat 50 de minute în spaţiul aerian al NATO”

Ionuț Moșteanu: „Drona nu a fost doborâtă, nu!”/RUSIA provoacă și România, după Polonia

Prima REACȚIE a lui Donald Trump la incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei de noaptea trecută: „Ce-i cu Rusia?”

Detaliul straniu legat de satul Wyryki-Kolonia din Polonia, locul unde a căzut o DRONĂ rusească peste o casă

Citește și

FOTO Accident lângă Cotroceni: O ambulanță aflată în MISIUNE s-a răsturnat. Două persoane au fost rănite
12:20
Accident lângă Cotroceni: O ambulanță aflată în MISIUNE s-a răsturnat. Două persoane au fost rănite
ACTUALITATE Băsescu, alarmist înainte de alegerile din Moldova: Putin și ai lui pot fi la granița României. Ce recomandare are pentru Maia Sandu ca să câștige
10:23
Băsescu, alarmist înainte de alegerile din Moldova: Putin și ai lui pot fi la granița României. Ce recomandare are pentru Maia Sandu ca să câștige
ACTUALITATE Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: „Drona nu a fost doborâtă, nu!”/ Care este explicația
09:55
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: „Drona nu a fost doborâtă, nu!”/ Care este explicația
RELIGIE Mare sărbătoare ortodoxă duminică, 14 septembrie. Tradiții și obiceiuri de ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI
09:16
Mare sărbătoare ortodoxă duminică, 14 septembrie. Tradiții și obiceiuri de ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Mitinguri pro-Palestina cu zeci de mii de participanți în weekend
08:37
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Mitinguri pro-Palestina cu zeci de mii de participanți în weekend
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1298. Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, atacată cu două drone
08:04
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1298. Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, atacată cu două drone
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Cancan.ro
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Adevarul
Luptă pe muchie de cuțit în PSD. „Cel mai prost moment al partidului”
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
Cancan.ro
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
observatornews.ro
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Doliu în lumea academică! A murit Gheorghe Secară. Era unul dintre cei mai iubiți profesori universitari din Pitești
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Trucul prin care poți să contracarezi efectele STRESULUI FINANCIAR
Capital.ro
Traian Băsescu avertizează: Pe 28 septembrie, Putin și ai lui pot fi la granița României
Evz.ro
Elena Udrea își reface viața, la două luni de la eliberare
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Kfetele
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident din Spania! Vestea i-a făcut pe toți să plângă în hohote
RadioImpuls
Autoritățile, în alertă maximă ! Un crocodil viu, găsit în mare. Turiștii au fugit țipând. Ce s-a întâmplat pe plajă a șocat martorii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Cercetătorii au găsit o legătură între un sport popular și un risc crescut de demență