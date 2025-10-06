Becali și Simion, scandal cu scântei: „Eu sunt împăratul. Băi, piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat”

Un nou episod tensionat a luat amploare între Gigi Becali și liderul AUR, George Simion. Patronul FCSB l-a atacat dur pe Simion, acuzându-l de lipsă de recunoștință și de „jocuri politice”.

„Eu sunt împăratul. Băi piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat”, a spus Becali.

Omul de afaceri a mai spus că nu are de gând să-l ierte pe Simion pentru ceea ce consideră a fi trădări repetate și a lăsat de înțeles că intenționează să intre în politică dacă acesta „nu e dat jos”.

„Dacă Simion nu este doborât, eu voi face partid. Atât de obraznic a fost, încât nu pot să-l iert. Dacă ajunge să conducă România, vine un potop de nenorociri. Vorbește despre mine pe TikTok și mă face „Iuda”. Eu l-am primit în casă, l-am ajutat, l-am considerat ca pe un băiat de-al meu. Iar el, în loc să fie recunoscător, e împotriva mea.”

