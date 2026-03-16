Ședință de urgență la PNL, pe fondul tensiunilor cu PSD privind bugetul: „PSD oficializează colaborarea cu AUR, SOS și POT"

16 mart. 2026, 12:27, Știri politice
Partidul Național Liberal se întrunește astăzi de la 13:30 în ședință, după ce PSD a depus în această dimineață amendamentele promise în Parlament. Conducerea PNL va decide astăzi cum va răspunde social-democraților pe tema bugetului pe 2026, care intră în dezbaterea Parlamentului. Votul final ar urma să fie dat joi.

Robert Sighiartău spune că PNL pregătește un răspuns pentru PSD, legat de bugetul pe 2026.

”Noi vom avea o ședință chiar astăzi la ora 13 de Birou Executiv, unde vom lua niște decizii și rămâne de văzut care va fi situația după ce PSD va depune aceste amendamente. Noi nu ne dorim o escaladare a conflictului politic, pentru că suntem responsabili și chiar suntem într-o situație geo-politică extrem de complicată (…) și atunci nu ne dorim o escaladare a conflictului politic, pentru că suntem responsabili și chiar suntem într-o situație geo-politică extrem de complicată (…) și atunci nu ne dorim o escaladare, însă sunt metode, inclusiv politice, de a răspunde. Nu cred că celor de la PSD le-ar conveni, de exemplu, două tururi pentru primari, nu cred că le-ar conveni multe măsuri electorale care din perspectiva lor cel puțin ar submina poziția electorală a dânșilor”, spune Sighiartău.

Liberalul pune sub semnul întrebării intențiile PSD privind o eventuală ieșire de la guvernare și sugerează că, mai degrabă, social-democrații ar putea consolida o colaborare parlamentară cu AUR, dacă se ține cont de ultimele mișcări de pe scena politică.

„Rămâne de văzut care va fi poziția PSD, dacă e doar gargară politică sau chiar vor ieși de la guvernare. Din perspectiva mea, fiecare partid are acțiuni, cauze, efecte și consecințe. Din punctul acesta de vedere, PSD își va asuma consecințele deciziei de a ieși din guvernare, dacă vor ieși, dar departe de mine, mai mult văd o alianță între PSD și AUR, dacă mă uit la ultimele mișcări de pe scena politică, decât o ieșire de la guvernare a PSD”, afirmă Sighiartău.

Europarlamentarul PNL Dan Motreanu a comentat și el anunțul PSD referitor la condiţiile în care va vota bugetul de stat pe 2026, declarând că nu este clar de unde vor veni banii pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile susţinută de social-democraţi.

”Pot înţelege preocuparea PSD pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile, fie ea şi sub presiunea procentelor pe care le are astazi PSD, însă nu este deloc clar de unde ar urma să vină banii pentru aceste propuneri”, spune Motreanu într-o postare pe Facebook.

El consideră că PSD trebuie să spună direct dacă propune introducerea unor noi taxe, tăieri de investiţii sau reducerea bugetelor altor ministere.

”Un lucru devine însă foarte clar: prin acest demers, PSD oficializează astăzi colaborarea parlamentară cu AUR, SOS şi POT. Oare acesta este doar începutul acestei colaborări?”, spune Motreanu.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

