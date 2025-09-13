Sorin Grindeanu anunță că PSD se opune eliminării plafonării prețurilor la alimentele de bază: „Puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși”

După ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora premierul Ilie Bolojan nu mai dorește prelungirea plafonării adaosului comercial de la 1 octombrie, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a reacționat și a anunțat că va cere „urgent clarificări partenerilor de guvernare”.

„Este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord! Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși!

Așadar, nu văd nimic pozitiv în ridicarea acestui mecanism de protecție, mai ales că el îi ajută pe românii cu venituri mici și medii! O spun public și o voi afirma clar și în cadrul viitoarei Coaliții: presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară”, a transmis Sorin Grindeanu.

Gândul a relatat vineri faptul că premierul vrea eliminarea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, după consultarea unor surse politice.

