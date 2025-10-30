Sorin Grindeanu denunță spiritul anti-american din Guvern: I-ați văzut cu toții și sunt în formă continuată

Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a fost întrebat la cine s-a referit când a vorbit despre o atitudini anti-americane în Guvern, liderul interimar al PSD a spus că exemplele sunt evidente și sunt „în formă continuată.”

„Păi de ce trebuie să-i reiau? I-ați văzut cu toții și sunt în formă continuată, unii. Când dai declarații la rând, ani la rând, în care cataloghezi administrația Trump, pe președintele Trump, în diverse forme… E doamna, a depus jurământul, doamna actual vicepremier Gheorghiu. Am văzut luări de poziție de același tip și la purtătorul de cuvânt al guvernului, ceva mai ușor și la ministrul de Externe”, a declarat preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la Gorj.

„Nu am fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu”

Președintele interimar al PSD nu a participat la ceremonia de depunere a jurământului în funcția de vicepremier de Oana Gheorghiu. La ceremonie au participat premierul Ilie Bolojan și mai mulți consilieri prezidențiale, inclusiv Ludovic Orban.

„Nu. Sunt aici (la Târgu jiu – n.r.), dar nici invitat nu am fost”, spune Sorin Grindeanu, întrebat dacă a fost invitat la ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcția de vicepremier de Oana Gheorghiu.

Grindeanu a spus că nu şi-a schimbat punctul de vedere şi are o problemă, „când devii oficial al statului român, chiar vicepremier şi ai aceste poziţii anti-administraţia Trump”.

„Nu mi-am schimbat punctul de vedere, să nu credeţi că am venit la prietenii în Târgu Jiu şi mi-am schimbat punctul de vedere. Eu n-am nimic, dar absolut nimic cu doamna vicepremier, legat de activitatea lăudabilă pe care dânsa a făcut-o la acea fundaţie. În paranteză, fie spus, să ştiţi că a colaborat cu diverşi miniştri PSD, în această perioadă şi miniştrii PSD şi-au dat concurs în a se întâmpla acel proiect. Toate felicitările, n-am niciun fel de problemă din acest punct de vedere. Am o problemă, când devii oficial – şi asta am încercat să atrag atenţia – al statului român, chiar vicepremier şi ai aceste poziţii anti-administraţia Trump. Da, aici e punctul în care ne separăm. Dar, în rest, felicitări, mult succes, felicitări pentru ceea ce a făcut. Nu încercăm să amestecăm lucrurile”, a declarat preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la Gorj.

RECOMANDAREA AUTORULUI: