Cei care altădată ieșeau cu zecile de mii în stradă pentru a apăra justiția au întorc armele. Vineri, Capitala a fost scena unui
protest anti-Savonea, organizat de Asociația Corupţia Ucide, Rezistenţa şi Declic, în faţa sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Motivul nemulțumirilor, susțin organizatorii, îl reprezintă deciziile controversate ale șefei Curții Supreme, Lia Savonea. Avocatul Toni Neacșu denunță presiunea care se face în stradă asupra justiției și sugerează că va urma un asalt final, la care va pune umărul chiar președintele țării.
Într-un amplu mesaj pe contul său de Facebook, avocatul Adrian Toni Neacșu
critică modul în care presiunea străzii vrea să substituie rolul justiției cu propriile deziderate.
”Justiția revoluționară” a ocupat strada
”Lupta împotriva justiției a ajuns în stradă. Strada e cea care ar vrea să înlocuiască hotărârile judecătorești penale cu voința și discreția lor. Justiția judecatorilor cu justiția populară, revoluționară, revanșardă și a bunului plac.
Lia Savonea
Din fericire, numărul mic de participanți de la protestul de ieri împotriva ICCJ arată cât de marginală este această acțiune a unor aventurieri înfierbântați și hrăniți, pe lângă banii ong-urilor, de ură.
Indiferent de supărările și nemulțumirile lor, oamenii nu își lasă manipulate emoțiile negative pe care le au în legătură cu modul de funcționare a justiției, instinctul lor democratic le spune că linșajul hotărârilor penale în stradă este o crimă împotriva statului de drept și, pe termen lung, a lor înșiși”, notează cunoscutul avocat.
Sfidarea președintelui
- În context, Toni Neacșu remarcă faptul că președintele sfidează prin apărarea pe față a „ apropiaților săi politici” și pledează pentru adevărata independență a justiției, așa cum este prevăzută de lege.
- Avocatul invocă faptul că „asaltul final împotriva independenței judecătorilor se mai amână, cu tot sprijinul primit de la nivelul cel mai înalt, președintele Nicușor Dan, care sfidează prin scutul de protecție pe care îl oferă apropiaților lui politici în fața DNA”..
„Orice protest autorizat și pașnic este un protest legitim în România, ai voie să protestezi pentru orice dorești. Asta nu înseamnă însă că semnificația reală a acestui protest are legătură cu vreun principiu sau cu vreo regulă democratică.
Adrian Toni Neacșu / Sursa: Facebook
Se protestează nu împotriva unei persoane ci împotriva Justiției însăși, se protestează împotriva hotărârilor instanțelor judecătorești care nu sunt pe placul celor din piață, se protestează pentru o justiție care să fie făcută nu în numele legii ci în numele presiunii publice. Independența justiției înseamnă, pe lângă independența față de orice imixtiune a politicului, și independența față de presiunea mulțimilor, indiferent cât de mici, mari sau gălăgioase sunt ele.
Justiția este una tehnică, nu una a dorințelor diferitelor organizații sau reprezentanți ai unor interese de orice fel, indiferent cât de legitime ar fi ele în abstract. E un moment rușinos să asistăm la linșajul public al celei mai apropiate puteri de cetățean, singura care îi garantează drepturile și libertățile, puterea judecătorească”.