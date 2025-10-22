Turcan îl acuză pe Grindeanu că ar avea informații „pe surse” de la CCR: Arată cât de adâncă e rețeaua de influență lăsată de PSD în sistem

Raluca Turcan, fost ministru PNL al Culturii, l-a criticat miercuri pe președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, după ce acesta a anunțat că știe „pe surse” decizia Curții Constituționale despre reforma pensiilor magistraților.

„Ar fi interesant de aflat de unde știe un lider politic acest lucru, în condițiile în care comunicatul CCR nu precizează nimic, iar judecătorii nu se pot pronunța înainte ca o decizie să fie făcută publică”, a scris Turcan pe Facebook.

Turcan sugerează că informațiile ar putea proveni „direct de la judecătorii numiți la CCR de PSD, care au blocat reforma”.

„Rețeaua de influență a PSD în sistem”

Fost ministru PNL precizează că poziția lui Grindeanu ar demonstra „cât de adâncă este rețeaua de influență lăsată de PSD în sistem”, un sistem „pe care l-am apărat în Parlament și în stradă împotriva apucăturilor de subordonare de către PSD Dragnea”.

„E ipocrit ca PSD să invoce azi «responsabilitatea» în fața unei reforme pe care tocmai oamenii săi o subminează. Justiția se construiește prin lege, cu respect față de contribuabili și față de principiul echității.(…) În final, fostul ministru liberal l-a provocat pe Grindeanu să explice „cum se face că, de fiecare dată când apare o reformă care atinge privilegii, apar și «sursele» din interiorul sistemului care o anunță moartă din fașă”, notează Turcan.

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu declarase miercuri că știe „pe surse” că judecătorii CCR ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Social-democratul nu a spus care sunt sursele care i-au dat această informație sau dacă e vorba despre unul dintre cei patru judecători CCR numiți de PSD la Curtea Constituțională.

Proiectul pentru reforma pensiilor magistraților a fost respins deoarece nu a fost îndeplinită o procedură, iar judecătorii CCR nu au analizat conținutul documentului.

