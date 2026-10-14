Fostul premier Victor Ponta dă alarma și acuză USR că ar fi pornit „jaful de final”, cu doar câteva zile înainte de plecarea de la Palatul Victoria. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta îi compară pe miniștrii partidului cu trupele URSS care au ocupat România în 1944 și susține că s-ar grăbi să ia decizii care ar afecta interesele statului român.

Într-o postare publicată pe Facebook, Victor Ponta spune că USR „a pornit jaful de final” și susține că partidul ar continua politici care, în opinia sa, pun în pericol interesele economice ale României.

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Ponta susține că, la fel ca trupele URSS care au plecat din țară în 1944, miniștrii USR ar încerca să profite de ultimele zile la guvernare pentru a lua decizii în detrimentul României.

„USR a pornit jaful de final — AMR 5 zile! Până luni, când vor fi goniți de la Palatul Victoria, mai au câteva zile în care Miruță, Darău, Țoiu și Buzoianu se grăbesc să mai distrugă și să prăduiască! Când trupele URSS, care ocupaseră România în 1944, au plecat din țară, au avut grijă să jefuiască și să ia cu ele în Rusia tot ce le-a picat în mână! USR, adevăratul continuator al politicilor bolșevice, face la fel la plecarea din Guvern”, a scris Victor Ponta.

Ponta îl acuză pe Miruță în cazul Șantierului Naval Mangalia

Fostul premier îl critică pe ministrul Dinel Miruță în legătură cu situația Șantierului Naval Mangalia și relația cu grupul german Rheinmetall. Ponta susține că statul român deținea 51% din acțiuni și că suma de 138 de milioane de euro, bani ai românilor, asociată programului SAFE, ar urma să ajungă la lichidatorul judiciar și ulterior la compania Damen din Olanda.

De asemenea, acesta susține că Miruță se ocupă de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și că ar urmări să dea afară toată conducerea ca să semneze contracte de miliarde de euro cu firme străine.