Fostul premier Victor Ponta dă alarma și acuză USR că ar fi pornit „jaful de final”, cu doar câteva zile înainte de plecarea de la Palatul Victoria. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta îi compară pe miniștrii partidului cu trupele URSS care au ocupat România în 1944 și susține că s-ar grăbi să ia decizii care ar afecta interesele statului român.
Într-o postare publicată pe Facebook, Victor Ponta spune că USR „a pornit jaful de final” și susține că partidul ar continua politici care, în opinia sa, pun în pericol interesele economice ale României.
Ponta susține că, la fel ca trupele URSS care au plecat din țară în 1944, miniștrii USR ar încerca să profite de ultimele zile la guvernare pentru a lua decizii în detrimentul României.
„USR a pornit jaful de final — AMR 5 zile! Până luni, când vor fi goniți de la Palatul Victoria, mai au câteva zile în care Miruță, Darău, Țoiu și Buzoianu se grăbesc să mai distrugă și să prăduiască!
Când trupele URSS, care ocupaseră România în 1944, au plecat din țară, au avut grijă să jefuiască și să ia cu ele în Rusia tot ce le-a picat în mână! USR, adevăratul continuator al politicilor bolșevice, face la fel la plecarea din Guvern”, a scris Victor Ponta.
Fostul premier îl critică pe ministrul Dinel Miruță în legătură cu situația Șantierului Naval Mangalia și relația cu grupul german Rheinmetall. Ponta susține că statul român deținea 51% din acțiuni și că suma de 138 de milioane de euro, bani ai românilor, asociată programului SAFE, ar urma să ajungă la lichidatorul judiciar și ulterior la compania Damen din Olanda.
De asemenea, acesta susține că Miruță se ocupă de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și că ar urmări să dea afară toată conducerea ca să semneze contracte de miliarde de euro cu firme străine.
„Miruță a reușit să le dea celor de la Rheinmetall întregul Șantier Mangalia, la care statul avea 51% din acțiuni. În plus, cele 138 de milioane de euro, bani proveniți tot de la români, prin Programul SAFE, merg în totalitate la lichidatorul judiciar și, de la acesta, la DAMEN Olanda. România e și… și cu banii luați!
Azi, Miruță se ocupă de CNAIR — compania națională care administrează toată infrastructura rutieră. Vrea să dea afară toată conducerea și să semneze în weekend contracte de miliarde de euro cu niște firme străine. Vedem dacă reușește până luni!”.
Victor Ponta a continuat seria de reproșuri și l-a criticat pe ministrul Irineu Darău pentru că a atribuit un contract pentru elicoptere către Franța, deși există fabrica IAR de la Ghimbav. De asemenea, acesta o acuză Diana Buzoianu că ar fi afectat comercianții români din turism în sezonul estival și susține că aceasta ar urmări schimbarea conducerii Administrației Naționale de Meteorologie pentru o firmă străină.
„Darău a dat contractul pentru elicoptere către Franța, deși avem fabrica IAR de la Ghimbav. Are grijă să îi bage pe ai noștri în insolvență. Vedem dacă reușește până luni! Buzoianu a reușit să distrugă toți comercianții români din turism în această vară. Acum se luptă cu sutienele și chiloții de la Administrația Națională de Meteorologie, ca să poată schimba conducerea și să dea unei firme străine ceea ce făcea până acum o instituție de stat! Vedem dacă reușește până luni!”.
În cazul ministrului de Externe, Oana Țoiu, Victor Ponta susține că Ministerul Afacerilor Externe a organizat concursuri și a făcut angajări în ultima săptămână, deși Guvernul Bolojan ar fi blocat toate posturile.
„Țoiu a organizat concursuri și a făcut angajări la MAE săptămâna trecută, aducând niște useriști în minister pe ultima sută de metri. Deși Guvernul Bolojan a blocat toate posturile, inclusiv pe cele din spitale, la MAE, la Țoiu, s-au organizat concursuri. Ieri, Țoiu a scos la concurs posturile de consuli ai României. Vedem dacă reușește să semneze până luni!”.
În finalul postării, Ponta compară USR cu trupele sovietice care au ocupat România în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. El susține că partidul ar încerca să profite de ultimele zile la guvernare pentru a lua decizii cu efecte asupra instituțiilor și companiilor de stat.
„USR = armata bolșevică: distruge și jefuiește tot ce mai poate până luni! De marți, sper să începem demersurile pentru deschiderea dosarelor penale și să recuperăm ce se mai poate pentru România!”.