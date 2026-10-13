Victor Ponta spune că invitarea lui Nicușor Dan la Summitul UE–Consiliul de Cooperare din Golf este o oportunitate istorică pentru România

Fostul prim-ministru Victor Ponta susține, într-o postare pe rețelele sociale, că invitația adresată președintelui Nicușor Dan de a participa la Summitul UE-Consiliul de Cooperare din Golf este o oportunitate istorică pentru România. Acesta mai spune că participarea la reuniune ar putea deschide noi perspective diplomatice și economice pentru țara noastră.

Într-o postare publicată pe Facebook, Victor Ponta îi cere lui Nicușor Dan să accepte invitația și atrage atenția asupra importanței strategice a relațiilor cu Arabia Saudită și cu celelalte state din regiune.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Vorba românească „La barza chioară îi face Dumnezeu cuib” este încă valabilă! Invitația adresată președintelui României, alături de ceilalți 26 de șefi de stat și de guvern, de a participa la Summitul UE–GCC este o oportunitate istorică pentru România, pe care sper să nu o ratăm!”, a scris Victor Ponta.

Victor Ponta: Ar fi prima vizită din istorie a unui președinte al României în Arabia Saudită

Victor Ponta a făcut și o listă de argumente pentru care președintele Nicușor Dan ar trebui să participe la summit. Fostul premier susține că participarea acestuia la eveniment ar putea marca o premieră în istoria relațiilor diplomatice.

„Ar fi prima vizită din istorie a unui președinte al României în Arabia Saudită, o țară cu o importanță geopolitică imensă. Am fost acolo în vizită în calitate de prim-ministru, dar niciun președinte al României nu a fost vreodată la Riad”.

Ce oportunități ar avea Nicușor Dan la summitul UE–GCC

Ponta mai spune că Nicușor Dan ar putea discuta direct cu liderii tuturor celor șase state membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului (GCC): Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit și Oman. De asemenea, fostul premier consideră că participarea României ar reprezenta un semnal de solidaritate față de Arabia Saudită, în contextul atacurilor la care țara este expusă în aceste zile.

„La acest summit, președintele are ocazia să discute cu conducătorii tuturor celor șase țări membre ale GCC: Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit și Oman. Este un moment esențial în care România și-ar arăta solidaritatea cu Arabia Saudită în fața atacurilor teroriste cărora le este victimă în aceste zile”.

Un alt argument privește relansarea cooperării economice. Ponta susține că reuniunea ar putea facilita reluarea unor proiecte între România și statele din Golf, inițiate în perioada în care ocupa funcția de prim-ministru.