Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să permită desfășurarea alegerilor prezidențiale în Ucraina după ce a impus legea marțială ca urmare a invaziei ruse care a început acum patru ani.

Președintele Ucrainei pune o condiție: un armistițiu de 60 de zile cu Federația Rusă, iar Kremlinul să-l respecte neîncetat.

Putin este dispus să nu atace Ucraina în ziua alegerilor

Președintele Vladimir Putin a spus că este pregătit să nu mai ordone atacuri asupra Ucrainei în ziua alegerilor, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

„Președintele a vorbit deja despre asta, dar în acest caz, în numele său, pot spune cu toată responsabilitatea că, dacă vor cu adevărat să organizeze alegeri la Kiev, atunci președintele Federației Ruse, comandantul suprem, va fi pregătit să emită ordine de a nu ataca Ucraina în ziua alegerilor. Mai exact, în ziua alegerilor. Aceasta este o completare foarte importantă”, a spus Peskov.

Peskov mai spune că Rusia este pregătită să continue discuțiile de pace imediat după alegerile pentru Duma de Stat, dar „Ucraina a lansat atacuri masive fără precedent asupra Moscovei, încercând să perturbe aceste alegeri”.

Putin a declarat anterior că Moscova este disponibilă să negocieze cu Kievul după alegerile parlamentare. Dar Kievul a încercat să bombardeze secțiile de votare din Moscova. Președintele rus a mai spus că, după acțiunile Ucrainei, Rusia va analiza cu atenție răspunsul pe care îl va da privind posibila reluare a negocierilor.

Ministrul rus de Externe: „Nu cred că vom fi din nou păcăliți de zigzagurile și eschivele lui Zelenski”

Peskov se declară încrezător că Kievul nu dorește să organizeze alegeri, iar armistițiul de 60 de zile este necesar nu pentru alegeri, ci pentru a-și reface forțele și a continua războiul.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a comentat, de asemenea, declarația liderului ucrainean Volodimir Zelenski despre disponibilitatea sa de a organiza alegeri prezidențiale în timpul unui armistițiu de 60 de zile.

„Nu cred că a meritat o pauză. Nu cred că vom fi din nou păcăliți de asigurări și promisiuni. Președintele rus Vladimir Putin a spus acest lucru foarte clar. Continuăm să atingem obiectivele operațiunii militare speciale. Acestea sunt bine cunoscute de toată lumea. Nu le-am schimbat niciodată, spre deosebire de zigzagurile și eschivele lui Zelenski și ale stăpânilor săi europeni. Prin urmare, nu avem nimic de justificat în fața nimănui”, a spus Lavrov în cadrul conferinței de presă în urma discuțiilor cu omologul său libanez, Youssef Raji, potrivit RBC.

Trump: Ucraina are nevoie de un nou președinte

Propunerea a fost făcută de Zelenski după ce președintele american Donald Trump a încheiat un acord energetic cu președintele rus Vladimir Putin și a sugerat că Ucraina are nevoie de un nou președinte pentru a se încheia cu succes un acord de pace între Kiev și Moscova. Zelenski a spus că orice măsură de dezescaladare trebuie să fie reciprocă.

Războiul dintre Ucraina și Rusia a început în 2014, după ce trupele militare ruse au anexat peninsula ucraineană Crimeea și au izbucnit un război separatist în Donbas, regiunea de est a Ucrainei. Conflictul a escaladat după ce Vladimir Putin a ordonat declanșarea operațiunii militare speciale de invazie a Ucrainei la scară largă pe 24 februarie 2022. Potrivit estimărilor, războiul ruso-ucrainean a dus la circa 2 milioane de morți și răniți de ambele părți. Oficial, este cel mai devastator și sângeros război din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

Sursa Foto: Mediafax Foto