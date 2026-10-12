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Zelenski avertizează: „Blocada Rusiei asupra exporturilor de cereale ucrainene ar putea cauza o foamete globală în 2 luni”/ Ce regiuni vor fi afectate

Zelenski avertizează: „Blocada Rusiei asupra exporturilor de cereale ucrainene ar putea cauza o foamete globală în 2 luni”/ Ce regiuni vor fi afectate
Volodimir Zelenski | Foto - Mediafax
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Blocada Rusiei asupra exporturilor maritime de cereale ar putea declanșa o foamete globală ce ar putea devasta în special țările din Africa, Asia și inclusiv din regiunea Orientului Mijlociu, a avertizat Volodimir Zelenski. 

Președintele ucrainean a declarat pe 12 octombrie, pe durata unei discuții la Forumul de Securitate de la Varșovia că blocada rusă asupra rutelor maritime duce la oprirea exporturilor de cereale ucrainene.

Zelenski: Rusia va cauza o foamete mondială în 1-2 luni

Lumea s-ar putea confrunta cu o criză alimentară globală în doar 1-2 luni, a mai avertizat liderul de la Kiev, potrivit Ukrainian National News. 

„În prezent, nu observăm semnale din partea Rusiei care să indice dorința de a pune capăt războiului. Nu vedem nici măcar cei mai elementari pași către detensionare. Toată lumea vorbește despre motorină și uită de cereale. Într-o lună sau două, se va începe discuția despre o criză agricolă. Nu vor exista suficiente alimente pentru țările de pe continentul african, pentru unele țări asiatice și pentru Orientul Mijlociu, deoarece exportăm milioane de tone tocmai pe aceste piețe. Iar acum, Rusia blochează accesul pe mare a exporturilor”, a declarat Zelenski.

„Statele Unite nu se confruntă cu această situație, motiv pentru care problema se rezumă doar la energie. Aceasta este o altă provocare: foametea. Ea ar putea afecta multe țări. Trebuie să ne gândim la toate aspectele și la toată lumea, pentru că trăim cu toții pe această planetă”, a subliniat șeful statului ucrainean.

Zelenski propune un acord energetic între SUA și Ucraina

Zelenski a afirmat că Statele Unite ar trebui să ajungă mai degrabă la un acord cu Ucraina pentru livrarea motorinei decât cu Rusia. Liderul ucrainean a insinuat și pe seama unei posibile reluări a campaniei ucrainene de bombardare a Rusiei, declarând că numai Ucraina poate decide dacă rafinăriile de petrol rusești vor funcționa în continuare.

„De ce nu ar încheia America un acord cu Ucraina privind furnizarea de motorină? Ucraina a propus încheierea unui astfel de acord. Noi influențăm deplasarea acestor nave. Noi decidem dacă rafinăriile de petrol funcționează. Așadar, haideți să o facem”, a remarcat Zelenski.

Sursa Foto: Hepta

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