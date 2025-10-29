Rareș Bogdan intervine în SCANDALUL retragerii trupelor americane din România: „Vor fi activate toate vehiculele dezinformării și propagandei”

Rareș Bogdan a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj referitor la anunțul reducerii numărului de militari americani în România. Potrivit informațiilor, Statele Unite ale Americii intenționează să retragă circa 800 de soldați din România, marcând, astfel, o schimbare a priorităților militare americane. Intenția Administrației Trump a ridicat, însă, semne de întrebare, iar mai multe voci din spațiul public au comentat decizia.

Potrivit Kyiv Post, Administrația Trump să facă o schimbare semnificativă și să retragă „mii de soldați americani din România”, marcând o „îngrijorare pe flancul estic al Europei”.

Rareș Bogdan precizează că prezența Americii „a fost și este vitală” pentru țara noastră.

„America a fost și este vitală pentru România. Nu doar pentru că Marea Unire a românilor n-ar fi fost posibilă dacă președintele Woodrow Wilson nu credea în autodeterminarea națiunilor, așa cum a afirmat în ianuarie 1918 în Congres, când a expus viziunea administrației SUA asupra sfârșitului Primului Război Mondial. Ci pentru că avem de învățat de la această mândră Americă faptul că puterea unei națiuni are o componentă psihologică fără de care un cățel nu devine câine, iar o șurubelniță nu se transformă în armă: libertatea. Căci asta este artileria grea a simțirii americane, nava amiral a sufletului SUA. Nu rachetele, nici pragmatismul, hamburgerii sau filmele cu final fericit. Ci îndrăzneala de a fi liber să-ți imaginezi că ziua de mâine aduce soluția”, susține Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan susține că „vor fi activate toate vehiculele dezinformării și propagandei”

În acest context, Rareș Bogdan susține că pot fi „activate toate vehiculele dezinformării și propagandei”, menționând, totodată, că este un moment crucial în care cetățenii „să nu se panicheze”. El menționează că „viața trebuie să continue fără teamă”, spunând că România este un partener de încredere, strategic. Totodată,

„Decizia mutării a 800 de soldați americani din România nu e cea mai fericită veste. Să nu ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic, în dulcele stil dâmbovițean. În țara noastră rămân circa 1000 de militari, restul vor ajuta la consolidarea părții nordice a flancului estic al NATO, pentru a sprijini Polonia, Țările Baltice și Ucraina. Decizia a fost luată luni (!!) la reuniunea Alianței, deci trebuie explicată de urgență cetățenilor români de miniștrii Apărării și Afacerilor Externe. Transparență și informație curată. Este crucial a oamenii să nu se panicheze, pentru că momentul va fi speculat la maxim, vor fi activate toate vehiculele dezinformării și propagandei. Viața trebuie să continue fără teamă, iar un climat tulbure nu este un teren propice pentru investitori. Să ne păstrăm calmul și rațiunea, însă să oferim deschidere și transparență față de cetățeanul român, tocmai pentru a nu fi lăsat pradă dezinformărilor, atacurilor hibride. România chiar este un partener de încredere, un partener strategic, Marea Neagră, cu tot ce înseamnă ea, a rămas o prioritate pentru SUA, UE și NATO, iar bazele de la Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii, Divizia 101 Aeroportată Task Force Strike nu sunt povești”, continuă Rareș Bogdan.

„SUA te vrea aliat, spre deosebire de Federația Rusă, care nu recunoaște decât slugile”

„Să nu dormim, însă, să nu ne culcăm pe-o ureche, să nu încercăm să-i ducem cu preșul pe americani. Să nu fim duplicitari! Relația cu America se construiește. Am învățat asta nu ca vicepreședinte al Comisiei de Afaceri Externe (AFET) a Parlamentului European și membru al delegației UE-SUA. Ci în timp, citind, ascultând, văzând. Totul începe cu o strângere de mână, un zâmbet pe care americanul ți-l oferă la pachet cu un mesaj subliminal: să ne respectăm și avem o bază de plecare! Dar se construiește mereu. SUA te vrea aliat, spre deosebire de Federația Rusă, care nu recunoaște decât slugile. Iar noi, românii, n-am avut niciodată sentimentul că suntem desconsiderați, mai ales că am crescut, multe generații, cu Vocea Americii și Radio Europa Liberă. Nu degeaba punea Securitatea asasini pe urmele vocilor pe care le adoram, sub care ne adăposteam ca într-un buncăr în plină tornadă! În comunism nu aveam voie să gândim singuri, ne era interzisă libertatea, iar pentru cuvinte precum „capitalism”, „piață liberă”, „concurență” – materii la care SUA excelează – te puteai trezi în cătușe”, spune el.

„Fără o Românie puternică și stabilă, Europa de Est cade, iar rușii se mută pe Carpați”

Rareș Bogdan a citat din discursul președintelui George W. Bush (2002), care a fost susținut la București. El mai precizează că „un prieten ca România este diamant”, iar parteneriatul „poate fi pulverizat doar de către noi”.

„Pe 23 noiembrie 2002, la începutul discursului președintelui George W. Bush la București în Piața Revoluției, pe cer a apărut un curcubeu. „Dumnezeu ne zâmbește azi”, a spus cel mai puternic om al planetei. Și a continuat: „Salutăm România în NATO. Invitația NATO de a adera a fost, de asemenea, un vot de încredere că veți continua munca grea de reformă politică, economică și militară. Și, pe măsură ce o veți face, veți avea parteneri în toate națiunile din NATO. Promisiunile Alianței noastre sunt sacre, iar noi ne vom respecta angajamentele față de toate națiunile care ni se alătură. Dacă vreun pericol va amenința România – dacă vreo națiune va amenința România, Statele Unite ale Americii și NATO vor fi alături de voi. În calitate de aliat NATO, puteți avea această încredere: Nimeni nu va putea să vă ia libertatea țării dumneavoastră. Aderarea la NATO va face ca România să fie mai sigură, iar România va contribui la forța Alianței NATO în timp ce ne confruntăm cu noi pericole fără precedent”. Administrația americană cunoaște geografie și știe că fără o Românie puternică și stabilă, Europa de Est cade, iar rușii se mută pe Carpați. Nu degeaba avem pe teritoriu o parte grea a scutului antirachetă. Deja există avanposturi periculoase în UE, deci un prieten ca România este diamant. Acest parteneriat poate fi pulverizat doar de către noi. Deși a trecut un an de la alegerile din SUA, nu toți cei din București au priceput cine este Casa Albă. Președintele Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance nu trebuie desconsiderați. Unii visează încă la octombrie 2024 și momentele legate de Kamala Harris și Joe Biden, dar acel joc s-a terminat. Trebuie lucrat cu administrația republicană. Deci acționați!”, a mai spus Rareș Bogdan.

Ștefan Dănilă, fost șef al Statului Major General al Armatei Române, spune că este un „mesaj strategic grav”

Referitor la această speță, o reacție a venit și din partea lui Ștefan Dănilă, fost şef al Statului Major General al Armatei Române. Pe o platformă de socializare, acesta a precizat că retragerea militarilor nu este semnificativă, din punct de vedere operațional, dar ca mesaj strategic este grav. Declarațiile pot fi consultate AICI.

Ionuț Moșteanu a declarat pentru GÂNDUL că a aflat de retragerea trupelor americane de pe teritoriul României în cursul zilei de luni, 27 octombrie 2025. Ulterior, însă, într-un mesaj postat pe Facebook, Ministrul Apărării Naționale a precizat că redimensionarea contingentelor din Europa a fost anunțată încă din luna februarie. Vezi AICI informațiile.

