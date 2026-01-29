Medicul Ionuț Fronea dezvăluie „trucurile” unui somn odihnitor. Cât timp se ia melatonina, de fapt.

Multe persoane se întreabă cât timp ar trebui să ia melatonină, pentru tulburările de somn. Dr. Ionuț Fronea menționează faptul că melatonina reprezintă un hormon natural, dar administrarea ei corectă ține cont de durată, doză și momentul zilei.

Rolul său esențial este de a induce o stare de somnolență și de a menține un somn odihnitor, scrie bzi.ro, dar are și efecte ca antioxidant și antiinflamator.

Cât timp se ia melatonina, de fapt

Administrarea melatoninei depinde în primul rând de scop și de cauza tulburărilor de somn. Melatonina este hormonul produs în mod natural de glanda pineală, responsabil cu reglarea ritmului circadian, adică alternanța somn-veghe, arată Dr. Ionuț Fronea.

Dacă ritmul este dereglat, suplimentarea temporară poate ajuta organismul să revină la un program normal.

În cazul celor cu insomnii ușoare, melatonina se administrează de obicei pe perioade scurte, între 7 și 14 zile.

Organismul este „atenționat” cu privire la ora de somn, iar calitatea acestuia se îmbunătățește. Cura poate dura 3-4 săptămâni, fără probleme.

În cazul copiilor, administrarea se realizează doar la recomandarea medicului.

Când trebuie administrată melatonina

Melatonina se administrează, de regulă, cu 30-60 minute înainte de a merge la culcare, spune medicul Fronea.

După administrare, se recomandă evitarea expunerii la lumină puternică, ecrane, deoarece lumina albastră inhibă secreția naturală de melatonină.

Doza uzuală pentru adulți este mică, între 0,5 și 3 mg pe seară, iar în multe cazuri dozele mai mici sunt mai eficiente.

De asemenea, creșterea dozei nu este sinonimă cu un somn mai odihnitor și poate duce la efecte nedorite: dureri de cap, amețeli, coșmaruri, moleșeală la prima oră a dimineții.

