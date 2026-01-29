Prima pagină » Sănătate » Medicul Ionuț Fronea dezvăluie „trucurile” unui somn odihnitor. Cât timp se ia melatonina, de fapt

Medicul Ionuț Fronea dezvăluie „trucurile” unui somn odihnitor. Cât timp se ia melatonina, de fapt

29 ian. 2026, 11:47, Sănătate
Medicul Ionuț Fronea dezvăluie „trucurile” unui somn odihnitor. Cât timp se ia melatonina, de fapt

Medicul Ionuț Fronea dezvăluie „trucurile” unui somn odihnitor. Cât timp se ia melatonina, de fapt.

Medicul Ionuț Fronea dezvăluie „trucurile” unui somn odihnitor

Multe persoane se întreabă cât timp ar trebui să ia melatonină, pentru tulburările de somn. Dr. Ionuț Fronea menționează faptul că melatonina reprezintă un hormon natural, dar administrarea ei corectă ține cont de durată, doză și momentul zilei.

Rolul său esențial este de a induce o stare de somnolență și de a menține un somn odihnitor, scrie bzi.ro, dar are și efecte ca antioxidant și antiinflamator.

Cât timp se ia melatonina, de fapt

Administrarea melatoninei depinde în primul rând de scop și de cauza tulburărilor de somn. Melatonina este hormonul produs în mod natural de glanda pineală, responsabil cu reglarea ritmului circadian, adică alternanța somn-veghe, arată Dr. Ionuț Fronea.

Dacă ritmul este dereglat, suplimentarea temporară poate ajuta organismul să revină la un program normal.

În cazul celor cu insomnii ușoare, melatonina se administrează de obicei pe perioade scurte, între 7 și 14 zile.

Organismul este „atenționat” cu privire la ora de somn, iar calitatea acestuia se îmbunătățește. Cura poate dura 3-4 săptămâni, fără probleme.

În cazul copiilor, administrarea se realizează doar la recomandarea medicului.

Când trebuie administrată melatonina

Melatonina se administrează, de regulă, cu 30-60 minute înainte de a merge la culcare, spune medicul Fronea.

După administrare, se recomandă evitarea expunerii la lumină puternică, ecrane, deoarece lumina albastră inhibă secreția naturală de melatonină.

Doza uzuală pentru adulți este mică, între 0,5 și 3 mg pe seară, iar în multe cazuri dozele mai mici sunt mai eficiente.

De asemenea, creșterea dozei nu este sinonimă cu un somn mai odihnitor și poate duce la efecte nedorite: dureri de cap, amețeli, coșmaruri, moleșeală la prima oră a dimineții.

Autorul recomandă:

Sursa foto: Envato

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE Cazurile de lepră de la Cluj. Cele două femei depistate cu boala s-au întors în Indonezia, după începerea tratamentului
09:04
Cazurile de lepră de la Cluj. Cele două femei depistate cu boala s-au întors în Indonezia, după începerea tratamentului
UTILE Aceasta ar putea fi cea mai nesănătoasă cafea din România. Este consumată zilnic de foarte mulți oameni
18:42
Aceasta ar putea fi cea mai nesănătoasă cafea din România. Este consumată zilnic de foarte mulți oameni
SĂNĂTATE Persoanele care au mai multă „grăsime brună” au sisteme cardiovasculare mai sănătoase. Care este explicația științifică
14:54, 27 Jan 2026
Persoanele care au mai multă „grăsime brună” au sisteme cardiovasculare mai sănătoase. Care este explicația științifică
SĂNĂTATE Un reputat medic neurolog dezvăluie ce produs refuză să consume. „Nu oferă absolut nimic valoros”
12:09, 27 Jan 2026
Un reputat medic neurolog dezvăluie ce produs refuză să consume. „Nu oferă absolut nimic valoros”
DECES S-a stins din viață doctorul Nicolae Poiană, unul dintre pionierii fertilizării in vitro din România
11:36, 27 Jan 2026
S-a stins din viață doctorul Nicolae Poiană, unul dintre pionierii fertilizării in vitro din România
EXCLUSIV Dietele pe termen scurt, ineficiente pe termen lung. Nutriționist: „Ne distrag de la obiectivul principal, acela de a avea o alimentație sănătoasă”
06:00, 26 Jan 2026
Dietele pe termen scurt, ineficiente pe termen lung. Nutriționist: „Ne distrag de la obiectivul principal, acela de a avea o alimentație sănătoasă”
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
EXCLUSIV „Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni
Cancan.ro
Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne fără cetățenie
Cancan.ro
Câți bani au primit Adda și Cătălin Rizea, pentru cele 4 săptămâni la Power Couple de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Succes Dacia în Marea Britanie! 3 modele, în TOP 10 cele mai ieftine mașini
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Iată de ce unele mesaje sunt mai convingătoare decât altele
FLASH NEWS Avocata PNL și falsul general SIE află azi dacă vor fi arestați. Promiteau rezolvarea a două dosare penale în schimbul a 500.000 de euro
12:35
Avocata PNL și falsul general SIE află azi dacă vor fi arestați. Promiteau rezolvarea a două dosare penale în schimbul a 500.000 de euro
PACE ÎN UCRAINA 🚨 Emisarii lui Trump nu vor participa la următoarea rundă de negocieri privind Ucraina. Rubio: „Întâlnirea va fi una bilaterală, între Rusia și Ucraina“
12:27
🚨 Emisarii lui Trump nu vor participa la următoarea rundă de negocieri privind Ucraina. Rubio: „Întâlnirea va fi una bilaterală, între Rusia și Ucraina“
SĂNĂTATE Doi suporteri PAOK, internați la Spitalul Timișoara, au plecat spre Grecia cu un avion medical. Al treilea a fost operat de urgență
12:20
Doi suporteri PAOK, internați la Spitalul Timișoara, au plecat spre Grecia cu un avion medical. Al treilea a fost operat de urgență
VIDEO Ion Cristoiu: „Cu banii împrumutați de România prin programul SAFE, cei de la Putere își cumpără de la Stăpânii Europei supraviețuirea politică”
12:08
Ion Cristoiu: „Cu banii împrumutați de România prin programul SAFE, cei de la Putere își cumpără de la Stăpânii Europei supraviețuirea politică”
ACCIDENT Tragedie aviatică în Columbia: 15 morţi în accidentul unui avion care a dispărut de pe radar. Cine se afla la bord.
11:59
Tragedie aviatică în Columbia: 15 morţi în accidentul unui avion care a dispărut de pe radar. Cine se afla la bord.
FLASH NEWS Nicușor Dan mediază scandalul din Coaliție. La Cotroceni a fost chemat și Dominic Fritz – SURSE
11:58
Nicușor Dan mediază scandalul din Coaliție. La Cotroceni a fost chemat și Dominic Fritz – SURSE

Cele mai noi

Trimite acest link pe