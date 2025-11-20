Prima pagină » Justiție » Afecțiunea cronică de care ar fi suferit fetița care a murit în urma unei anestezii la clinica de stomatologie. Descoperirea poate schimba cursul anchetei

Adina AnghelescuRuxandra Radulescu
20 nov. 2025, 14:01, Justiție
Fetița, în vârstă de doi ani, care a murit după o anestezie la clinica stomatologică din Capitală, ar fi suferit de o afecțiune inflamatorie cronică a mai multor organe, au declarat surse INML, pentru Gândul. 

În urma analizelor de laborator, medicii de la INML ar fi descoperit că minora în vârsta de doar doi ani ar fi suferit de o afecțiune inflamatorie cronică a mai multor organe: splină, pancreas ficat și intestin, au declarat aceleași surse pentru Gândul. Totodată, nu a fost sesizată prezența unor virusuri.

„Până la acest moment, din analizele de laborator efectuate NU a reieșit existența unor virusuri, însă din analiza secvențierii unor organe, a reieșit ca fetița suferea de o afectare inflamatorie cronică a mai multor organe din abdomen, cum ar fi ficat, pancreas, splină și intestin.

Aceste rezultate se vor corobora și cu rezultatele histopatologice care durează circa doua săptămâni”, au declarat surse medicale din INML.

Abia după ce vor ieși toate aceste rezultate, raportul INML va evidenția boala cronică de care suferea fetița și se va analiza dacă substanțele anestezice și doza au fost cauza decesului fetiței de doi ani, au mai explicat sursele Gândul.

Fetiţa de doi ani a murit în 13 noiembrie, la o clinică stomatologică din Bucureşti, după ce a fost supusă unei anestezii generale.

Doi medici de la clinica privată au fost audiați

Doi medici de la clinica privată, unde a avut loc decesul copilei, au fost audiați, săptămâna trecută. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a deschis un dosar penal în cazul privind decesul fetiţei de doi ani la clinica de stomatologie. Dosarul a fost deschis iniţial de Parchetul Judecătoriei Sectorului 3, apoi cazul a fost preluat de Parchetul ierarhic superior.

„La data de 13.11.2025, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră în vârstă de doi ani, aflată într-o clinică privată de stomatologie pentru efectuarea unei proceduri medicale ce presupunea administrarea unei anestezii, a intrat în stop cardio-respirator în timpul intervenției. La fața locului a fost solicitat un echipaj SMURD, care a aplicat manevre de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, echipajul medical a constatat decesul minorei în cursul aceleiași seri.

Tatăl copilei face acuzații grave

Tatăl fetiței care a murit într-un cabinet stomatologi a declarat că anchetatorii trebuie să verifice camerele video de la clinică pentru că acestea au înregistrat tot ce s-a întâmplat acolo.

”Ei au vrut să mușamalizeze tot. În timp ce o resuscitau pe fetiţă, timp de o oră şi ceva, când soţia mea nu ştia nimic, ei chemaseră avocatul, juristul şi probabil le-a spus ce să facă. Erau foarte stresaţi.

Spuneau încontinuu să cheme băiatul cu camerele, băiatul cu sistemul video. A venit cu o cheie, s-a dus acolo, nu ştiu ce a făcut, a plecat. Rog organele competente şi instituţiile statului să îşi facă datoria cât mai transparent şi să verifice foarte bine camerele, că acolo se vede tot şi de acolo se pot lua cele mai mari probe şi cele mai multe, pentru că s-a dus viaţa unui copil de doi ani, care era sănătos”, a povestit bărbatul, potrivit Antena 3.

Părinții copilei au fost audiați joi, 20 noiembrie, la Serviciul Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Poliţiei Capitalei.

