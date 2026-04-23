Senzația că ești treaz, dar blocat în corpul tău. Cum poți depăși un episod de paralizie în somn

Senzația că ești treaz, dar blocat în corpul tău. Este vorba de paralizia în somn, un adevărat coșmar pentru unii oameni.

Cei mai mulți oameni experimentează o dată sau de două ori în viață paralizia în somn.

Pentru alții, starea apare însă mai des, potrivit webmd.

Paralizia în somn este o senzație de conștiență în timp ce nu te poți mișca sub nicio formă.

Apare când treci între stările de veghe și somn. În timpul acestor schimbări, nu te poți mișca sau vorbi timp de câteva secunde până la câteva minute!

Poți simți chiar și o senzație de sufocare sau poți avea halucinații.

Paralizia în somn este influențată de tulburări de somn, cum ar fi narcolepsia, nevoia puternică de a dormi.

Deși au cercetat fenomenul, medicii nu pot spun cu exactitate ce reprezintă paralizia în somn.

Ei cred că starea este cauzată de o perturbare a ciclului de somn REM (mișcări oculare rapide).

Studiile arată că 20% dintre oameni s-au confruntat cu paralizia în somn măcar o dată în viață.

Medicii discută chiar și de o componentă genetică, dar și alte cauze, precum stresul, programul de somn haotic, nopți nedormite etc.

Ce simți în timpul unui episod de paralizie în somn

Nu toate aceste episoade sinistre sunt la fel. Există o varietate, care ține chiar și de vârstă. Simptomele pot fi: senzația că nu te poți mișca sau vorbi (atonie), dificultăți de respirație, halucinații, presiune în piept, senzația de sufocare, senzația că ești „separat” de propriul corp, senzația de pericol.

Cum poți depăși un asemenea coșmar

Este recomandat să ai o rutină a somnului, fără cofeină și alcool seara.

De asemenea, evită ecranele înainte de somn și dormi 7-9 ore, pentru a fi odihnit.

Specialiștii spun că există două tipuri de halucinații, în cazul paraliziei în somn: hipnagogice și hipnopompice.

Halucinațiile hipnagogice sunt cele de tip „vise de trezire”, apar atunci când adormi. 37% dintre oameni le-au experimentat. Pot include scene întregi, fețe, forme sau modele similare unui caleidoscop.

Halucinațiile hipnopompice apar când te trezești. Sunt în principal vizuale, dar pot include și sunete și senzații fizice. 12% dintre oameni spun că le-au experimentat.

Există o diferență între coșmaruri și paralizia în somn. Chiar dacă halucinațiile din timpul unui episod de paralizie pot fi terifiante, coșmarurile apar într-o fază diferită a somnului.

