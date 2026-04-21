Toată lumea știe că pentru o stare bună de sănătate trebuie să mâncăm corect, să facem exerciții fizice și, bineînțeles, să ne odihnim suficient. Dormitul puțin sau prost poate provoca numeroase afecțiuni care îți afectează semnificativ viața de zi cu zi, mai ales dacă această situație se menține în timp.

Psihologul specializat în somn Nuria Roure a explicat legătura dintre lipsa somnului și calitatea sănătății și a vieții: „Există studii care arată că dormitul mai puțin de 6 ore în mod cronic reduce cu până la 30% capacitatea cognitivă, luarea deciziilor, concentrarea, creativitatea…totul scade”, precizează expertul, conform El Economista.

Potrivit expertei, cel mai grav este că multe persoane suferă aceste efecte fără să își dea măcar seama, punându-le de obicei pe seama stresului, vârstei sau lipsei de organizare: „Oboseala cronică nu doar că te face să te simți rău, ci te face să pierzi mulți bani, oportunități bune și capacitatea de a lua decizii corecte, iar tu nici măcar nu îți dai seama”, concluzionează ea.

Dormitul insuficient sau necalitativ are o listă aproape infinită de consecințe. Dincolo de scăderea performanței și creșterea somnolenței în timpul zilei, este asociat și cu o stare de anxietate mai mare. În plus, toate acestea sunt legate de boli precum obezitatea, hipertensiunea arterială, diabetul și chiar problemele cardiovasculare.

Recomandarea autorului:

