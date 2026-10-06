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Administrator de salon de tatuaje, intervenții chirurgicale și injectări fără a fi medic de specialitate

Administrator de salon de tatuaje, intervenții chirurgicale și injectări fără a fi medic de specialitate
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O femeie de 48 de ani, administrator al unui salon de tatuaj estetic și body piercing din municipiul Constanța, a fost reținută pentru 24 de ore de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, fiind acuzată că a profesat ilegal ca chirurg și a efectuat intervenții medicale invazive fără a avea studii de specialitate. Persoana urmează să fie prezentată procurorului de caz, în vederea dispunerii măsurilor legale conform competențelor.

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Tatuaje estetice și body piercing, fără studii medicale

Ca urmare a cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activități, polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au reținut o femeie, de 48 de ani, cercetată pentru săvârșirea faptei, relatează ziuaconstanta.ro.

„Din cercetările efectuate de către polițiști a reieșit faptul că, în perioada august 2024-iunie 2026, femeia în cauză, în calitate de reprezentant legal al unei societăți comerciale cu profil salon de tatuaj estetic și body piercing din municipiul Constanța, ar fi efectuat acte medicale rezervate profesiei de medic, folosind instrumente și materiale de uz medical (bisturiu, seringi) și anestezic injectabil local. De asemenea, persoana în cauză ar fi efectuat intervenții de chirurgie estetică minoră – volumizare, corecție, implantare subcutanată și injectare substanțe”, transmite IPJ Constanța.

Din verificări a rezultat faptul că femeia nu deține calitatea de medic specialist chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă și nu îndeplinește condițiile prevăzute de Legea 95/2006 pentru exercitarea profesiei de medic.

În urma administrării probatoriului în cauză, în cursul zilei de ieri, 5 octombrie a.c., aceasta a fost reținută pentru 24 de ore, fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentată procurorului de caz, în vederea dispunerii de măsuri legale conform competențelor.

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