A fost adoptat un proiect de lege care introduce amenzi între 5.000 și 20.000 de lei pentru persoanele care manifestă un comportament recalcitrant în instituțiile publice. De altfel, au fost adoptate și reguli noi pentru persoanele care solicită informații de interes public.

Proiectul a fost considerat automat aprobat, pentru că termenul pentru dezbatere și vot, 26 noiembrie, a trecut deja, fără ca legea să fie discutată în plen. Amenzile îi vizează pe cei care au un comportament agresiv, intimidant sau lipsit de respect în relația cu instituțiile publice și angajații acestora, potrivit Digi24.

Ce amenzi riscă cei care manifestă un comportament recalcitrant în instituțiile publice

Amenzile variază între 5.000 și 20.000 de lei. Acest proiect a fost inițiat de un grup de 36 de parlamentari de la UDMR, dar și din partea monorităților națioale, și modifică Legea 61/1991, ea care reglementează contravențiile privind tulburarea ordinii și liniștii publice.

Așadar, persoanele care vor manifesta un comportament agresiv, provocator sau total lipsit de respect față de angajații instituțiilor statului riscă să să primescă amenzi cuprinse între 5.000 20.000.

De asemenea, noul proiect aduce și modificări la Legea 544/2001, privind accesul la informații de interes public.

Potrivit noilor prevederi, toate persoanele care vor solicita verbal informații la sediul instituțiilor vor fi obligați să respecte personalul, dar și programul de lucru, astfel încât să nu perturbe activitatea celor angajați. Regulile implementate vin în ajutorul funcționarilor, pentru un mediu de lucru plăcut și adecvat, fără situații tensionate. Proiectul urmează să intre la dezbatere în Camera Deputaților. După votul final și promulgarea de către președinte prevederile ar putea intra în vigoare.

Recomandările autorului: