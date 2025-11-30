„Compatibilitatea alcoolică” este unul dintre cele mai importante semne care influențează stabilitatea căsătoriei

Alcoolul este invitat frecvent la nunți, cine festive și serile liniștite de acasă și țese structura socială a multor relații. O nouă analiză cuprinzătoare sugerează că, deși alcoolul este adesea considerat o sursă de conflict, „compatibilitatea” obiceiurilor de consum de alcool ale unui cuplu este un semn principal al stabilității conjugale. Aceste concluzii privind „parteneriatul pentru consumul de alcool” apar în revista Substance Abuse and Rehabilitation .

Experții în sănătate publică privesc din ce în ce mai mult bunăstarea individuală prin prisma legăturilor sociale strânse. Căsătoria reprezintă una dintre cele mai importante relații adulte, iar comportamentele comune în cadrul acestei uniuni pot influența rezultatele asupra sănătății.

Consumul de alcool este în mod fundamental o activitate socială pentru majoritatea adulților. Acesta funcționează ca o substanță care „alterează” memoria și atenția. De asemenea, acționează ca un mediu de comunicare, semnalând valori comune sau o respingere a normelor sociale.

Cercetătorii afiliați Departamentului de Sănătate Comunitară și Comportament Sanitar al Universității din Buffalo și Institutului Clinic și de Cercetare în Dependențe au căutat să sintetizeze dovezi privind modul în care interacționează tiparele de consum de alcool ale ambilor parteneri. Au examinat modul în care aceste tipare influențează agresivitatea, satisfacția relațională și probabilitatea divorțului.

1 din 4 femei se confruntă cu violența din cauza alcoolului

Analiza începe prin a aborda violența în cadrul parteneriatului intim (VPI). Autorii definesc aceasta ca fiind vătămarea fizică sau psihologică care apare între soți sau parteneri de concubinaj. Estimările globale sugerează că mai mult de una din patru femei se confruntă cu VPI în timpul vieții. Cercetătorii au descoperit dovezi consistente că consumul excesiv de alcool în rândul bărbaților este un factor de risc semnificativ pentru violența împotriva femeilor. Această tendință apare în date din țări diverse precum Brazilia, Canada, India și Spania.

Legătura dintre alcool și violență funcționează pe două niveluri. Primul este relația care implică modele de consum pe termen lung. Al doilea este relația care analizează „intoxicația imediată” de dinaintea unui eveniment agresiv. Experimentele de laborator analizate de echipă arată că, în timpul sarcinilor conflictuale, consumul de alcool crește agresivitatea. Acest efect este deosebit de puternic atunci când consumatorul posedă trăsături de personalitate precum ostilitatea sau impulsivitatea.

Riscul violenței crește dacă alcoolul este asociat cu un conflict sau cu dinamici ale personalității

Studiul subliniază faptul că alcoolul afectează procesarea cognitivă. Această afectare îi determină pe indivizi să se concentreze asupra indiciilor cele mai importante din mediul lor, cum ar fi un comentariu provocator, ignorând în același timp indiciile inhibitorii, cum ar fi consecințele acțiunilor lor. Cu toate acestea, prezența alcoolului nu garantează violența. Riscul crește semnificativ atunci când este asociat cu un conflict relațional ridicat sau cu dinamici specifice ale personalității.

Dacă soția bea mult și soțul nu prea…

O temă centrală a studiului este conceptul de „parteneriat pentru consumul de alcool”. Cercetătorii au descoperit că o configurația obiceiurilor de consum ale unui cuplu este adesea mai predictivă decât cantitatea de alcool consumată de o singură persoană.

Cuplurile cu modele discordante de consum de alcool se confruntă cu riscuri mai mari de conflict. De exemplu, unele date sugerează că mariajele în care soția bea mult, dar soțul nu, prezintă un risc crescut de violență în familie.

Cuplurile cu obiceiuri similare sunt mai fericite

Studiul a explorat, de asemenea, legătura dintre alcool și satisfacția conjugală. Această relație este bidirecțională. Nemulțumirea din relație poate duce la creșterea consumului de alcool, iar creșterea consumului de alcool poate eroda calitatea relației. Cu toate acestea, studiul indică faptul că o concordanță în obiceiurile de consum de alcool este asociată cu o satisfacție conjugală mai mare. Cuplurile care au modele similare, fie că sunt ambii abstinenți sau ambii consumatori moderați de alcool, tind să raporteze uniuni mai fericite.

Acest fenomen se extinde la frecvența intoxicației în anumite contexte. Cuplurile care beau frecvent împreună raportează adesea o satisfacție mai mare decât cuplurile în care unul dintre parteneri bea mult singur. Actul de a bea împreună poate facilita intimitatea sau crearea de legături sociale.

Compatibilitatea sau nepotrivirea influențează riscul de divorț

Cu toate acestea, această constatare vine cu un avertisment. Datele sugerează că, deși consumul excesiv de alcool în mod concordant poate fi o senzație de satisfacție pe termen scurt, acesta poate prezice scăderi ale satisfacției pe parcursul multor ani.

Compatibilitatea sau nepotrivirea în ceea ce privește consumul de alcool influențează, de asemenea, riscul de divorț.

Consumul excesiv de alcool este un motiv frecvent invocat pentru divorț. Seturile de date istorice enumeră consumul de alcool și droguri ca fiind principalele motive de divorț, fiind depășite doar de infidelitate și incompatibilitate. Studiul constată că consumul discordant este un predictor puternic al separării. Cuplurile cu un consumator înrăit de alcool sunt mai predispuse la divorț decât cuplurile care beau ambii în exces sau se abțin ambii.

Combinația specifică de obiceiuri de consum de alcool creează niveluri diferite de risc. Unele studii indică faptul că cuplurile formate dintr-o soție care consumă mult alcool și un soț care consumă puțin alcool se confruntă cu cel mai mare risc statistic de divorț.

Alte cercetări sugerează că persoanele care se abțin în mod concordant au un risc mai mic de divorț decât persoanele care beau mult alcool și care se abțin în mod concordant. Acest lucru sugerează că, deși similaritatea protejează relația, cantitatea totală de alcool consumată contează în continuare pentru stabilitatea pe termen lung.

Persoanele divorțate au risc mai mare de tulburare pe motiv de consum de alcool

Analiza abordează, de asemenea, modul în care dizolvarea unei căsnicii influențează consumul ulterior de alcool. Divorțul este un factor major de stres în viață, care elimină elementele protectoare ale unei căsnicii de susținere. Datele arată că persoanele divorțate prezintă un risc mai mare de a dezvolta tulburare de consum de alcool în comparație cu persoanele căsătorite. Acest risc pare a fi semnificativ mai mare la bărbați decât la femei.

Dinamica de gen joacă un rol distinct în peisajul post-divorț. Femeile inițiază divorțul mai frecvent decât bărbații, adesea căutând să-și maximizeze bunăstarea pe termen lung. Pentru o femeie care părăsește o căsnicie cu un consumator problematic de alcool, divorțul duce adesea la o reducere a propriului consum excesiv de alcool. În schimb, bărbații sunt mai predispuși să își intensifice consumul excesiv de alcool după un divorț. Această creștere este deosebit de notabilă în primii ani după separare.

Rămân sau plec?

Autorii discută „situația utilității” pentru a explica aceste decizii. Persoanele rămân într-o căsnicie doar atâta timp cât „utilitatea rămânerii” depășește „utilitatea plecării”. Atunci când abuzul de alcool perturbă acest echilibru, divorțul devine o alegere rațională pentru partenerul nemulțumit. Partenerul care nu a inițiat divorțul, adesea soțul, poate experimenta o suferință mai mare și se poate baza pe alcool ca mecanism de adaptare.

Factorii genetici și de mediu contribuie, de asemenea, la aceste rezultate. Studiul notează că riscul de alcoolism și riscul de divorț se suprapun într-o oarecare măsură. Cu toate acestea, factorii de mediu, cum ar fi valorile comune sau credințele religioase, pot servi drept tampon de protecție. Interacțiunea dintre predispoziția genetică a unei persoane și mediul său conjugal ajută la determinarea traiectoriei acesteia.

Cercetătorii identifică mai multe limitări în literatura științifică actuală. Marea majoritate a studiilor se concentrează pe cuplurile heterosexuale. Există o lipsă de date privind parteneriatele de același sex și persoanele LGBTQ+. Autorii susțin că dinamica parteneriatului legat de consumul de alcool poate funcționa diferit în aceste grupuri.

În rezumatul lor, autorii subliniază faptul că tratarea problemelor legate de alcool necesită o privire dincolo de individ. Comportamentul ambilor parteneri creează un sistem dinamic care susține sau erodează căsnicia. Intervențiile care nu țin cont de obiceiurile de consum ale partenerului pot omite o componentă critică a problemei.

Constatările sugerează că abordările clinice ar trebui să includă ambii membri ai cuplului. Îmbunătățirea funcționării conjugale ar putea duce teoretic la reducerea consumului de alcool, la fel cum reducerea consumului de alcool poate îmbunătăți căsnicia. Natura bidirecțională a acestor probleme înseamnă că o schimbare pozitivă într-un anumit domeniu poate crea un cerc virtuos.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI