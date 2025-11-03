Bucureștenii se antrenează intens pentru sezonul de iarnă. Sute de blocuri și Spitalul Universitar rămân fără apă caldă și căldură din cauza unor lucrări, a anunțat luni compania Termoenergetica. Care sunt zonele vizate.

Sute de blocuri și Spitalul Universitar din Capitală rămân zilele următoare fără apă caldă și căldură. Potrivit unui comunicat al companiei Termoenergetica, în următoarele zile se vor efectua lucrări de reparație și remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice primare, în mai multe zone din București.

Sectorul 3 închide aproape 300 de blocuri

Astfel, se va interveni pe Șoseaua Mihai Bravu (sectorul 3), unde se vor executa lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 5 puncte termice (71 de blocuri), de luni, de la ora 9.00 până în 7 noiembrie, ora 23.00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, deci porțiunea de rețea are aproape 40 de ani de funcționare.

Pe Șoseaua Mihai Bravu și Calea Vitan din același sector se vor face lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 12 puncte termice (198 de blocuri și un agent economic), de luni, ora 9.00, până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23.00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1975, așadar această porțiune de rețea are 50 de ani de funcționare.

Ample lucrări de remediere a unor avarii și în sectoarele 4 și 6

De asemenea, pe străzile V.V. Stanciu, C.R. Motru și Calea Văcărești, racordul punctului termic „1+2 Tineretului” din sectorul 4 se vor executa lucrări de remediere a unor avarii. Se impune sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 6 puncte termice (129 de blocuri și 2 agenți economici), de luni de la ora 9.00, până 7 noiembrie, ora 23.00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1992, iar porțiunea de rețea are 33 de ani de funcționare.

Pe strada Ana Davila (sectorul 5) se va interveni pentru remedierea unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 3 module termice, 1 punct termic și Spitalul Universitar, de luni până în 7 noiembrie, ora 23.00.Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1984, deci o porțiune de rețea cu 41 de ani de funcționare.

Pe Bulevardul Iuliu Maniu, racordul punctului termic „5+5A Placare” (sectorul 6), se vor face lucrări de remediere a unei avarii, urmând sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire. Clienții nu vor fi afectați.

Termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor, transmite Termoenergetica.

