Prima pagină » Social » Aproape 400 de blocuri și Spitalul Universitar, fără apă caldă și căldură în perioada următoare. Cele mai afectate sectoare

Aproape 400 de blocuri și Spitalul Universitar, fără apă caldă și căldură în perioada următoare. Cele mai afectate sectoare

03 nov. 2025, 13:23, Social
Aproape 400 de blocuri și Spitalul Universitar, fără apă caldă și căldură în perioada următoare. Cele mai afectate sectoare

Bucureștenii se antrenează intens pentru sezonul de iarnă. Sute de blocuri și Spitalul Universitar rămân fără apă caldă și căldură din cauza unor lucrări, a anunțat luni compania Termoenergetica. Care sunt zonele vizate.

Sute de blocuri și Spitalul Universitar din Capitală rămân zilele următoare fără apă caldă și căldură. Potrivit unui comunicat al companiei Termoenergetica, în următoarele zile se vor efectua lucrări de reparație și remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice primare, în mai multe zone din București.

Sectorul 3 închide aproape 300 de blocuri

Astfel, se va interveni pe Șoseaua Mihai Bravu (sectorul 3), unde se vor executa lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 5 puncte termice (71 de blocuri), de luni, de la ora 9.00 până în 7 noiembrie, ora 23.00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, deci porțiunea de rețea are aproape 40 de ani de funcționare.

Pe Șoseaua Mihai Bravu și Calea Vitan din același sector se vor face lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 12 puncte termice (198 de blocuri și un agent economic), de luni, ora 9.00, până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23.00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1975, așadar această porțiune de rețea are 50 de ani de funcționare.

Ample lucrări de remediere a unor avarii și în sectoarele 4 și 6

De asemenea, pe străzile V.V. Stanciu, C.R. Motru și Calea Văcărești, racordul punctului termic „1+2 Tineretului” din sectorul 4 se vor executa lucrări de remediere a unor avarii. Se impune sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 6 puncte termice (129 de blocuri și 2 agenți economici), de luni de la ora 9.00, până 7 noiembrie, ora 23.00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1992, iar porțiunea de rețea are 33 de ani de funcționare.

Pe strada Ana Davila (sectorul 5) se va interveni pentru remedierea unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 3 module termice, 1 punct termic și Spitalul Universitar, de luni până în 7 noiembrie, ora 23.00.Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1984, deci o porțiune de rețea cu 41 de ani de funcționare.

Pe Bulevardul Iuliu Maniu, racordul punctului termic „5+5A Placare” (sectorul 6), se vor face lucrări de remediere a unei avarii, urmând sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire. Clienții nu vor fi afectați.

Termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor, transmite Termoenergetica.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Am făcut calculul! Cât te costă, lunar, să încălzești un apartament cu centrală pe gaz la 21°C

Ipocrizia „nicușoriștilor”. Cât a fost primar General, apropiații lui Nicușor Dan n-au suflat o vorbă despre problemele cu apa caldă și căldura. Acum se plâng de frig și de lipsa apei

Citește și

VIDEO Scene REVOLTĂTOARE într-un centru pentru persoane cu dizabilități. Angajat filmat în timp ce lovește cu picioarele un pacient
10:51
Scene REVOLTĂTOARE într-un centru pentru persoane cu dizabilități. Angajat filmat în timp ce lovește cu picioarele un pacient
Gândul de Vreme Vremea se RĂCEȘTE în toate regiunile. ANM a transmis, pentru Gândul, unde își vor face apariția și ploile
09:30
Vremea se RĂCEȘTE în toate regiunile. ANM a transmis, pentru Gândul, unde își vor face apariția și ploile
JUSTIȚIE Amalia Bellantoni, fostă membră SOS, și soțul ei au fost reţinuţi într-un dosar de furt calificat, lovire şi alte violenţe
20:03
Amalia Bellantoni, fostă membră SOS, și soțul ei au fost reţinuţi într-un dosar de furt calificat, lovire şi alte violenţe
Mediafax
George Clooney spune că înlocuirea lui Biden cu Harris la prezidențialele din 2024 „a fost o greșeală”
Digi24
Sondaj la comanda PNL: Scor strâns între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Cum se poziționează Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu
Cancan.ro
Șoc în televiziunea de la noi! A fost ARESTATĂ! Tâlhărie și...
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transformă Transcarpatia, regiunea de la granița cu România unde trăiesc și mulți etnici români, într-un centru industrial
Mediafax
Sindromul „text neck”: afecțiunea secolului XXI pe care toți utilizatorii de telefon mobil ar trebui să o cunoască
Click
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
Digi24
Fostă membră SOS, reținută împreună cu soțul ei după ce ar fi agresat doi vecini în vârstă, apoi le-ar fi confiscat telefoanele
Cancan.ro
Cristian Botgros a decis să spună adevărul lui! Ce a făcut Andreea Cuciuc înainte să moară fulgerător și de ce el s-a comportat ciudat la înmormântarea ei
Ce se întâmplă doctore
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Descopera.ro
De ce ne trezim la 3 dimineața? Somnul întrerupt, obicei vechi de mii de ani
VIDEO Reacția AUR, după ce Călin Georgescu a anunțat boicotarea alegerilor din 7 decembrie: Nu avem cum să nu participăm la alegeri
13:33
Reacția AUR, după ce Călin Georgescu a anunțat boicotarea alegerilor din 7 decembrie: Nu avem cum să nu participăm la alegeri
EXTERNE S-a prăbușit o parte din Torre dei Conti, turnul emblematic din centrul Romei. Un bărbat a fost scos de sub dărâmături
13:31
S-a prăbușit o parte din Torre dei Conti, turnul emblematic din centrul Romei. Un bărbat a fost scos de sub dărâmături
EXTERNE Şeful Pentagonului vizitează zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Hegseth vrea să discute despre trupele americane din regiune
13:28
Şeful Pentagonului vizitează zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Hegseth vrea să discute despre trupele americane din regiune
EXTERNE Răfuială în stil MAFIOT între două clanuri din Creta. Două persoane au fost ucise și șase, rănite, după un atac cu armă de foc
13:23
Răfuială în stil MAFIOT între două clanuri din Creta. Două persoane au fost ucise și șase, rănite, după un atac cu armă de foc
EXTERNE Viktor Orbán susține că Europa nu are bani să sprijine Ucraina: Nimeni altcineva nu mai este dispus să suporte aceste costuri
13:18
Viktor Orbán susține că Europa nu are bani să sprijine Ucraina: Nimeni altcineva nu mai este dispus să suporte aceste costuri
ECONOMIE Dezastru pentru tinerii români. Un sfert dintre aceștia nu își pot găsi un loc de muncă
13:16
Dezastru pentru tinerii români. Un sfert dintre aceștia nu își pot găsi un loc de muncă